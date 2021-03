Küzdelmes, jó meccsen győzött a Katonatelep

Két, az első tizenhat fordulót követően közel ötvenszázalékos csapat találkozott Katonatelepen, a megyei harmadosztályú bajnokság Északi csoportjában, a 17. fordulóban. A vendég Jászszentlászló a tizenhárom csapatos mezőnyben 22 ponttal a 6., a hazai Katonatelep pedig 18 ponttal a 8. helyen várta a találkozót. Igazi ki-ki mérkőzésnek ígérkezett tehát az összecsapás, és az is lett.

Kele Martinnak egy távolról rászúrt, veszélyes lövésével először a vendégcsapat veszélyeztetett, a 9. percben pedig a hazai játékos-edző, Bakos Tamás, aki éles szögből, az oldalvonal mellől tekerte a felső lécre a labdát. Kiegyensúlyozott küzdelem folyt a pályán, aztán az első negyedórát követően fölénybe kerültek a vendégek, ez pedig eleinte helyzetekben is megmutatkozott. A 17 percben Kele tört befelé oldalról, Varga Andor elé tálalt, aki fölé lőtt. Egy percre rá Barcsik Máté beadását Agócsy Bence csúsztatta hajszállal a bal alsó sarok mellé, majd a 19. percben újra Barcsik Máté veszélyeztetett, nagy lövését Szentesi Zoltán, a hazai kapus lábbal hárította, a következő vendéglöket fölé szállt. Rendezte sorait a hazai gárda, és bár maradt a vendégfölény, helyzeteket már nem engedélyezett a KTSE a vendégeknek. A 33. percben Varga Andor két csel után így aztán átlövéssel próbálkozott, Szentesi vetődve, bravúrral mentett. A félidő zárása előtt egy gyors hazai kontra végén Pálvölgyi András lőhetett jobbról kapura, a lövésbe belelépő védő lábán felperdülő labda a felső lécre hullott.

A második játékrész második percében egy jobbról érkező beadást követően Marosvölgyi Attila bombázott ballal nem sokkal fölé. Az 53. percben Gulyás Péter ívelt be szabadrúgást balról. Veszélyes beívelését követően Nagy Krisztián robbant be középen és fejelt nagy erővel kapura, Magyar Dávid bravúrral mentett. A második játékrészben egyre inkább a hazai csapat kezdett dominálni, és fölénye nem bizonyult pünkösdi királyságnak. Az idő múlásával egyre nőtt, ugyanakkor

nagy kérdése volt a mérkőzésnek, hogy bármelyik fél képes lesz-e gólt rúgni.

A 70. percben újra Gulyás ívelt be balról szögletet, Nagy Krisztián ezúttal jobbról, a 16-os sarka közeléből, kapásból küldte a labdát nem sokkal a keresztléc fölé. A 75. percben egy vendég kontra végén Moldován Norbert kapta meg középen a labdát; húsz méterről lőtt, de a labda a keresztlécen csattant. Két percre rá aztán betalált a hazai gárda. Bakos Tamás kapott egy passzt, felpörgette magának, majd ballal hatalmas lövést zúdított a vendég kapu hosszú sarka irányába. Magyar ugyan bravúros vetődéssel mentett, a kipattanót azonban Pálvölgyi közelről a hálóba lőtte, 1–0. A középkezdés után azonnal Moldovánt ugratták ki a vendégek; ő jobbról, egy pattanás után, a kilépő kapus fölött kapura emelt, labdája centiméterekkel kerülte el a hosszú sarkot.

Egyre nagyobb energiákat mozgósítottak a vendégek az egyenlítés érdekében,

de ugyanekkora energiákat fordítottak a hazaiak az eredmény megtartása érdekében, időhúzás helyett pedig ha lehetett, kontrákat vezettek, így aztán igazán élvezetes volt a mérkőzés hajrája. Újabb gól már nem esett, bár szép megoldás volt, amikor Marosvölgyi a labdát átlépve hozta helyzetbe Petrik Józsefet, ő azonban fölé lőtt. A tipikus egygólos mérkőzésen azt az egy gólt a hazaiak szerezték meg, és megérdemelten tartották otthon a három pontot egy színvonalas, és annak dacára élvezetes mérkőzésen, hogy csak egy gól született.

– Kevés gólos, szoros meccset vívtunk a Jászszentlászlóval, ilyenre is számítottunk – értékelt Bakos Tamás, a hazaik játékos-edzője. – Betegség miatt volt sok hiányzónk is, de mindig az a legjobb csapat, amelyik a pályán van, és a mai napon egy rossz szót sem mondhatnék a csapatomra. Nem mintha akarnék, hiszen nagy szívvel, nagy kedvvel, nagy akarással játszottunk, a kezdést jelző sípszótól a lefújásig.

– Egy küzdelmes, tipikus egygólos mérkőzésen véleményem szerint a szerencsésebb csapat nyert. Mindkét csapat mindent elkövetett a győzelemért, de nekik az bepattant, ami nekünk nem. Az első félidő derekán lett volna lehetőségünk arra, hogy gólt szerezzünk, nem is egy alkalommal, de nem találtunk be a kapuba. A második játékrészben a hazaik domináltak, és nekik a fölényüket sikerült is gólra váltaniuk. A végén már hiába küzdöttünk az egyenlítésért. De nem vagyunk elkeseredve, előre nézünk, a célunk továbbra is a dobogó, ami meg is lehet, ha ilyen mentalitással folytatjuk a bajnokságot.

A hazai csapat söprögetője, Nagy Krisztián az első mérkőzését játszotta a Katonatelep csapatában,

sőt, a megyei bajnokságok hivatalos nyilvántartása szerint – amelyet azért nem az özönvíz óta, csak az elmúlt két évtized óta vezetnek – negyvenhárom éves kora dacára első nagypályás mérkőzését játszotta. A pályán mutatott teljesítménye alapján azonban nem tűnt valószínűnek, hogy első alkalommal szerepelt nagypályás labdarúgó csapatban, és a mérkőzés után elárulta, hogy nem is ez a helyzet.

– Bár az utóbbi két évben nem játszottam sehol, de előtte húsz éven át Belgiumban éltem, és ott szerepeltem egy amatőr csapatban. Azelőtt itthon is játszottam, többek között Békéscsabán, Mezőberényben, de Kecskeméten is megfordultam a kilencvenes évek derekán. Az elmúlt két évben azonban nagyon hiányzott a futball, így örömmel igazoltam Katonatelepre, amikor a barátaim rám találtak, és ide invitáltak.

Szurkolók ugyan manapság nem láthatják a csapatot, de alighanem ők is nagyon fognak örülni, amikor meglátják, hogy egy kiemelkedő játékintelligenciájú játékossal gyarapodott a Katonatelep kerete, aki szemmel láthatóan élvezte a játékot a pálya bármely pontján, hiszen nem csak a védelemben söprögetett, de ha alkalom adódott rá, a vendégek kapuját is veszélyeztette.

Katonatelepi SE–Jászszentlászlói SE 1–0 (0–0)

Katonatelep, vezette: Kaszala Mihály (Horváth Béla, Károly Annabella)

Katonatelep: Szentesi – Homoki-Szabó, Nagy K., Pálvölgyi, (Rembeczky 91.), Ábri (Polyák 72.), Kis Z. (Pesti 85.), Petrik, Marosvölgyi, Kovács Z., Gulyás (Bánszki 88.), Bakos. Játékos-edző: Bakos Tamás.

Jászszentszlászló: Magyar – Agócsí, Rokolya, Kele (Moldován 46.), Sallai, Slezák (Gulyás 56.), Varga, Barcsik Máté (Gerga 72.), Barcsik Márk, Német, Árvai. Edző: Berczeli Dénes.

Gól: Pálvölgyi a 77. percben.

Sárga lap: Gulyás 41., Marosvölgyi 53., Nagy K.66., illetve Kele 32., Árvai 39., Berczeli 66., Rokolya 72. perc.

Borítóképünk illusztráció.