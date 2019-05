Kunszálláson óriási csatában osztoztak meg a pontokon

A megyei labdarúgó bajnokság másodosztályában, az Északi csoportban a forduló előtt a 6. helyen tanyázó Kunszállás a 3. helyen álló, a feljutásért is harcban levő Kecskeméti LC-t fogadta. Fordulatos, színvonalas mérkőzésen döntetlen született.

Egyik csapat sem a legjobb előjelekkel készült a találkozóra, hiszen mindkét oldalon igen szűkös volt a keret. Bár ez a Kunszállás számára talán kevésbé jelentett akadályt, hiszen ezen a tavaszon számukra már-már megszokott felállás, hogy jószerével csak a játékos-edző Kertész Gábor árválkodik kezdésnél a kispadon. A kecskemétieknél három-négy sérült miatt korlátozódtak a minimálisra Bende Csaba számára a taktikai lehetőségek. Ám már rögtön a kezdés után kiderült, hogy ez mit sem zavarja a két együttest, óriási vehemenciával vetették magukat a küzdelembe. Az első játékrészben csak egy gól született, a KLC-s Keresztes Béla talált a hálóba a 25. percben, 0–1. A második játékrész 10. percében Major duplázta meg az előnyt, (0–2) ám aki azt hitte, hogy ekkor eldőlt a mérkőzés, az óriásit tévedett. A Kunszállás – akárcsak az előző héten, az SC Hírös-Ép vendégeként – nem volt hajlandó feladni, és óriási rohamot indítottak az egyenlítésért, a fordításért. Rádi Zsolt már az 59. percben szépített, 1–2. Ezt követően, a 69. percben óriási lehetőséget hagyott ki a Kunszállás, hiszen Kertész Ádám a hazaiak javára megítélt 11-est elhibázta, de ez sem fékezte a hazaiak lendületét, ami Kertész Ádámnak nem sikerült, az sikerült Mizseinek a 70., percben, (2–2), sőt, négy percre rá Rádi góljával már a hazai gárda vezetett 3–2-re. Mielőtt lélekben összezuhanhattak volna a kecskemétiek, Bozsik Máté sürgősségi ad hoc pszichiáterként intézkedett, azaz egy percen belül egyenlített, (3–3) és bár voltak még ziccerei mind a két csapatnak, maradt a döntetlen, amely ezúttal azért igazságos, mert a küzdeni tudásáért, győzni akarásáért mind a két csapat három pontot érdemelt volna.

Kertész Gábor, a Kunszállás játékos-edzője: – A helyzetek alapján érzésem szerint elveszítettünk két pontot. A mérkőzés bőven elérte a megye egyes rangadók színvonalát, a semleges nézők bizonyára remekül szórakoztak, hiszen fordulatos, izgalmas mérkőzést vívott a két csapat, amelyen piros lapon kívül szinte mindent láthattak a szurkolók. Természetesen nem tudom elfogulatlanul értékelni a mérkőzést, de egy mind iramában, mind a helyzetek számát tekintve igazi szórakoztató mérkőzést vívtunk, teli fordulatokkal.

Bende Csaba, a Kecskeméti LC edzője: – Egy nagyszerű, jó iramú mérkőzést játszottunk a Kunszállással, amelyen mind a két csapat jól játszott. Igazából mind a két csapat nyerhetett volna. Mind a két csapat az egész kilencven percen át győzelemre törekedett, ezért is volt jó a meccs, nem adta fel egyik gárda sem akkor sem, amikor hátrányban volt. És emiatt talán igazságos is a döntetlen. Persze, mi bosszankodunk amiatt, hogy hátrányból felállt az ellenfél, de emiatt ők is bosszankodhatnak, hiszen ők meg vezettek 3–2-re, de mi is ki bírtunk egyenlíteni. De összességében egy remek, jó iramú meccset láthattak a nézők, amelyen mind a két csapat győzelmet érdemelt volna.

Kunszállás SE–Kecskeméti LC 3–3 (0–1)

Kunszállás, 120 néző, vezette: Petyarity (Kis J., Krepsz)

Kunszállás: Jelen – Mizsei F., Vincze, Mizsei A., Kertész Á, Jókai, Pöszmet, Rádi, Kürtösi, Fábián, Tóth Dávid. Játékos-edző: Kertész Gábor.

KLC: Meggyes – Szűcs, Szabovik, Péntek, Pusztai, Kovács M., Keresztes (Kissebestyén 87.), Major, Módra, Bozsik, Kőrös. Edző: Bende Csaba.

Sárga lap: Rádi 19., Kürtösi 45., Pöszmet 56., Vincze 66., ill. Módra 44., Meggyes 63., Kovács M. 69., Pusztai 83., Szabovik 88.

Gól: Rádi 59., 74., Mizsei A. 70., ill. Keresztes 25., Major 55., Bozsik 75. perc.