Kulcsfontosságú mérkőzést játszik hétfőn a ScoreGoal

Az NB I.-es tagság meghosszabbítása tekintetében fontos mérkőzést vív hétfőn este a ScoreGoal Kecskemét Futsal Club az NB I. alsóházi rájátszásának a második fordulójában. A bentmaradásért küzdő hírös városi gárda, amely első alkalommal léptetheti pályára a három idegenlégiósát hazai bajnokin, a tabellaszomszéd Veszprémet fogadja 19 órai kezdettel a Messzi István Sportcsarnokban.

Örömhírek voltak a héten a ScoreGoal háza táján, amellett, hogy az U15-ös csapatuk megnyerte a bajnokságot, elégedettségre adott okot az is, hogy a csapat két játékosát is behívták a válogatottba. Érdekesség, hogy mivel az SG szerb idegenlégiósát, Alekszandar Gavrilovicsot a szerb, Rutai Balázst ugyanakkor – első ízben – a magyar futsalválogatottba hívták be, a két játékos egymás ellen is pályára léphet március 13–án és 14-én a Vasas Sportcsarnokban, Budapesten, ugyanis a magyar férfi futsalválogatott a felkészülése során két edző meccset is Szerbiával vív.

A csapat ukrán idegenlégiósa, Vlagyimir Scserban az első tétmérkőzésén, a múlt hétvégi dunaújvárosi pontszerzés alkalmával fontos góllal mutatkozott be, hiszen az ő találatával mentettek pontot a hírös városiak az utolsó másodpercekben. A góljának örült az ukrán játékos, az eredménnyel nem volt teljesen elégedett: – Az alsóház – papíron – legerősebb ellenfelével szemben, ráadásul idegenben ez egy jó eredmény számunkra, bár én úgy érzem, hogy több is volt a meccsben. De nagyon fontos volt ez a pontszerzés,, lendületet adhat számunkra a folytatásra – tekintett vissza. – A hétfő esti találkozó a Veszprém ellen egy nagyon szoros összecsapás lesz – elemezte a csapat előtt álló mérkőzést. – Csak úgy lehetünk sikeresek, ha sikerül végig koncentrálnunk. Ugyanakkor hazai pályán csakis a győzelem lehet az elfogadható eredmény számunkra, és úgy gondolom, hogy a közönség segítségével ezt a feladatot képesek is leszünk teljesíteni.

Koós Károly vezetőedző a találkozó előtt – a reális helyzetértékelés talaján állva – nem lehet más, mint optimista és bizakodó.

– A dunaújvárosi pontszerzés akkor lesz igazán értékes, ha hétfőn győzni tudunk a Veszprém ellen a Messziben. Szeretnék figyelmeztetni mindenkit arra, hogy attól függetlenül, hogy az ellenfelünknél vannak eltiltottak és sérültek, még így is rendkívül erősek. A lélektani előny most nálunk van, és ezzel a lehetőséggel élnünk kell. Nyomok nélkül nálunk sem múlt el a Dunaferr elleni parázs meccs, többen csak a napokban tudták elkezdeni a tréningeket. A bajnokság ezen szakaszában viszont inkább már az a fontosabb, hogy fejben ott legyünk, motiváltak legyünk. Nem szeretnénk az ellenfelekkel foglalkozni, csak a saját játékunkra, a győzelemre koncentrálunk, mert számunkra ez az egyetlen járható út. Várjuk szurkolóinkat hétfőn a csarnokban, nagyon számítunk rájuk.

SG Kecskemét Futsal–Futsal Veszprém

Férfi futsal NB I. alsóházi rájátszás, 2. forduló

2020.március 9., hétfő 19:00

Messzi István sportcsarnok