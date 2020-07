Kucsera Dánielnek edzésekkel telt a nyár

Nagyon masszívnak tartja a KTE-Duna Aszfalt keretét Kucsera Dániel. A kecskeméti csapat fiatal játékosa nem csak az első félidőben szeretne játékperceket kapni.

A férfi NB I./A csoportjában szereplő KTE-Duna Aszfalt fiatal játékosa, Kucsera Dániel számára edzésekkel telt a nyár, mindössze két hét nyaralás fért bele a szoros programjába, de ebben az időszakban is folyamatosan végzett állóképességi feladatokat, hogy ne veszítsen a formájából. A játékos jelenleg Hernádon, a szülővárosában készül, addig amíg nem kezdődnek meg augusztus 10-én a közös edzések a csapattal.

Kucsera – akit érint a fiatalszabály – a következő idény kapcsán így nyilatkozott csapata honlapján: – Nagy felelősség ez minden 23 évnél fiatalabb játékos számára, és most kell élnünk a lehetőséggel, bizonyítani, hogy az élvonalban van a helyünk. Számomra nem kérdés, hogy a maximumot akarom nyújtani a tréningeken és a pályán is. Ez a szezon vízválasztó lehet sokak pályafutásában. Én személy szerint rendkívül motiváltan várom a kihívásokat, és nem csak az első félidőben szeretnék játékperceket kapni – mondta, de beszélt a KTE formálódó keretéről is: – Nagyon masszív keretet sikerült összehozni. A csapat magja megmaradt, és az érkezők sem teljesen ismeretlenek. Gondolok itt Dramicsaninra, aki két évet már játszott Kecskeméten. Vele kifejezetten jó volt a kapcsolatom, sokat tanultam tőle.