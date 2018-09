Közönségszórakoztató mérkőzésen nyert a Mizse

Két, eddig nyeretlen csapat találkozott a megyei labdarúgó bajnokság első osztályában, az ötödik fordulóban Lajosmizsén. A változatos találkozón végül a hazaiak gyűjtötték be a három pontot.

Vendégfölénnyel, viszont vendég ziccerek nélkül indult a találkozó, és ahogy az már ilyenkor lenni szokott, a másik fél szerezte meg a vezetést. A 15. percben a második hazai támadás során Háry tette ki a labdát középről Kiss László elé, aki éles szögből, jobbról, jó tíz méterről félmagasan lőtt a hálóba, 1–0. Nem sokat kellett várni az egyenlítő gólra, két percre rá Vuckovic balról, a 16-os oldalvonalán kívülről bal külsővel nyesett a hosszú sarokba, nagy gólt volt, 1–1. Négy perc múlva 11-eshez jutott a vendégcsapat. Dóka lépett be későn a cselezgető Vuckovic elé, és így buktatta az első vendéggól szerzőjét. A büntetőt a sértett magasan középre lőtte, a labda a felső lécet érintve hagyta el a játékteret. Ez kissé megfogta a vendégcsapatot, kiegyenlített játék következett, majd a 30. percben ismét Háry adott gólpasszt, egy bal oldalon futó kontra végén remekül készítette le a labdát Szabó Gábornak, aki középről, 13 méterről lőtt, labdája egy lábat is érintve a jobb alsó sarokba vágódott, 2–1. Mindkét csapat próbálkozott tovább, ám az eredmény a félidőig már nem változott.

A második játékrészben a Bácsalmás nagy erőket mozgósított az egyenlítés érdekében, a vendég mezőnyfölény azonban magában hordozta a hazai kontrák lehetőségét. Az 56. percen Hernády adott be a jobb oldalról, középütt a berobbanó Vuckovic ugrott a legmagasabbra, és a bal felső sarokba bólintott, 2–2. Tíz percre rá a vezetést is megszerezték a vendégek. Hernády tette a bal oldalon Sőreg elé a labdát, ő betört a 16-oson belülre, buktatták, a játékvezető 11-est ítélt. Az ítéletvégrehajtó ezúttal Princz Gilbert volt, félmagasan lőtt a kapu jobb sarkába, 2–3. Nem sokáig örülhettek a vendégek, a 74. percben Kiss László végezhetett el a bal oldalról szögletet. Kapura tartó labdáját Eckert kibokszolta ugyan, de egyrészt röviden, másrészt pontosan Simtchatcha lábára, aki habozás nélkül a bal alsó sarokba gurított, 3–3. Négy percre rá a győztes gólt is megszerezték a hazaiak. Kiss ívelhetett be újra a bal oldalról, Újra Kiss adott be újra a bal oldalról, a berobbanó Rapi fejelt kapura, Eckert csak érinteni tudta a labdát, amely a hálóba vágódott, 4–3. A lefújási a vendégek elkeseredetten rohamoztak, a hazaiak pedig rutinosan őrizték az eredményt. Megérdemelten győzött a Lajosmizse, pontot a vendégcsapat is érdemelt volna.

Lajosmizsei VLC–Bácsalmási PVSE 4–3 (2–1)

Lajosmizse, 180 néző, vezette: Garai Péter (Baranyai Dávid, Bárth Zoltán)

Lajosmizse: Varga – Rapi, Fekete, Háry (Cserni 86.), Árva, Kiss L. (Sajó 91.), Dóka D. (Csorba 72.), Szabó G., Simtchatcha, Palota (Tengeri 46.), Juhász (Sudár 77.) Játékos-edző: Árva Zsolt

Bácsalmás: Eckert – Princz (Jenei 79.), Vuckovic, Ivkovic (Jaksütz 75.), Baladin, Knap, Hernády, Snyehola (Szádeczky 46.), Sibali (Ikotic 79.), Sőreg, Rudics (Posa 88.) Edző: Vanó Sándor

Gól: Kiss L., 15., Szabó G. 29., Simtchatcha 74., Rapi 78. perc, illetve Vuckovic 17., 56., Princz 66.

Sárga: Árva 58., illetve Princz 28., Ivkovic 76.

Árva Zsolt: – Változatos mérkőzésen sikerült itthon tartanunk a három pontot. A mérkőzés egészének a képét nézve, tehát azt, hogy az elején előnybe kerültünk, majd hátrányból is képesek voltunk újra a magunk javára fordítani az állást, megérdemelten nyertünk. Gratulálok a csapatomnak. Nem igazán játszottunk ma jól, de ettől függetlenül rászolgáltunk a három pontra.

Vanó Sándor: – Gratulálok a Lajosmizsének. kiküzdötték a három pontot. A mai mérkőzésen nem szabadott volna vesztesen elhagynunk a pályán. Senkit nem akarok bántani, de valamit ki kell találnom, mert ennyi potyagólt, amennyit kikapunk, nálunk jobb csapat sem bírna el. Vuckovic Dániel édesapjának, aki a hét közben kapott szívinfarktust, az egész csapat nevében jobbulást kívánok.