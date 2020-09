Közönségszórakoztató futballal nyert a Bajai LC

Hat forduló után a 2. helyen álló Bajai LC az 5. helyezett Kelebia KNSK otthonába látogatott, a megyei harmad osztály déli csoport bajnokság 5. fordulójában. A korai gól is közrejátszott abban, hogy a bajai csapat végül fölényesen nyerte a viadalt.

Szerencsésen kezdte a mérkőzést a Bajai LC, a harmadik percben Bányai Edwin visszahúzásáért tizenegyeshez jutottak, amit Nagy Előd magabiztosan értékesített. A hazaiak nem álltak be védekezni, hanem a 41. percben egy kontratámadás végén egyenlített a Kelebia. Miklós-Balogh Gábor érte el a gólt, közelről lőtte a kapuba a labdát. Az első félidőben bár a bajaiak mezőnyfölényben voltak, látványos, izgalmas mérkőzést láthattak a nézők.

A második félidő 65. percében jutott szabadrúgáshoz a Bajai LC 22 méterre a kaputól, ahol Urlauber Bence lövésébe Nagy Előd ért bele és az ötösön becsúszva továbbította a labdát a kapuba. Két perccel ezt követően, a 67. percben ugyancsak Nagy Előd két védőt csapott be, és a keresztbe gurítását Papp Ádám 5 méterről rúgta a kapuba. A harmadik bajai gól után, már összetörtek a hazaiak. A Bajai LC a vége előtt a 88. percben még szerzett egy gólt, Kerezsi Ferenc Zoltán 17 méteres szabadrúgását védhetetlenül lőtte a léc alá.

Dániel Milasin, a Kelebia KNSK vezető-edzője: – A mérkőzés nem teljes mértékben úgy alakult, ahogy mi elterveztük. Az ellenfél erőteljesen nyomást gyakorolt ránk 90 percen keresztül. Volt két tizenegyes, amit nem lett volna szabad, hogy a csapat megengedjen magának. Szerintem mi maximálisan kihoztuk a mérkőzésből amit lehetett, az ellenfél ügyesebb volt, jobban akarta a győzelmet mint mi.

Koch Tamás, a Bajai LC játékos edzője: – A korai gól után megnyugodtunk, azonban nem tudtunk egyértelmű mezőfölényt kialakítani. Több helyzetünk volt, de ezeket kihagytuk és egy kontratámadásból a Kelebia egyenlíteni tudott. A második félidőben döntő volt az, hogy mi rúgtuk a második gólt, ezután ismét sikerült még egyszer a kapuba találni, onnantól kezdve ez már megtörte az ellenfelet. Igazából már csak az volt a kérdés, hogy hány gólos különbséggel zárjuk a mérkőzést. Azt gondolom, hogy összességében megérdemelten nyertünk, de nem volt akkora a tudásbeli különbség, mint az előző meccseinken. A Kelebia nem állt be védekezni, hanem ők is felvállalták a támadó focit, ezért közönségszórakoztató játék alakult ki. A cserék jól szálltak be, pluszt adtak hozzá a mérkőzéshez és végül sikerült így felőrölni az ellenfelet. A csapat célja továbbra is a feljutás a megye kettőbe.

Kelebia KNSK – Bajai LC 1-4 (1-1)

Kelebia, 150 néző, játékvezető: Minda Róbert, asszisztensek: Pocsai Károly, Nagy Norbert

Kelebia KNSK: Milasin Miroslav, Bakog Dávid,Tóth Péter , Szalay László Patrik,Prentel Róbert,Kakas Gábor, Miklós-Balogh Gábor , Fülöp Henrik, Szabó –Galiba Béla, , Kátay István, Simola Roland (Csamangó Dániel 60’, Gilicze Lajos István 85’, Ronyecz Péter 70’)

Gól: Miklós-Balogh Gábor a 41. percben

Edző: Dániel Milasin



Bajai LC: Mucsi Zsolt, Szolga Soma Mihály, Nagy Előd, Bányai Edwin, Szilágyi Máté, Cifra Gábor, Hercz Dániel Zoltán, Urlauber Bence, Végvári Martin, Hesz Henrik, Pitér Roland István, (Juhász Márkó 54’, Kerezsi Ferencz Zoltán 54’, Papp Ádám 59’, Rácz Ferencz 73’,Koch Tamás Krisztián 85’)

Gól: Nagy Előd a 3. és a 65., Papp Ádám 67., Kerezsi Ferencz Zoltán 88. percben.

Játékos-edző: Koch Tamás