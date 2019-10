Kovrig Ákos ment is, maradt is

Új szerepkörbe került az SC Hírös-Ép játékos-edzője. Megtisztelő feladattal kereste meg az Újpest FC, így kecskeméti szerepköreiből egyet, az utánpótlás sportigazgatóit kénytelen volt leadni, de maradt a megye kettő északi csoportjában remekül szereplő játékos-edzője.

A megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság Északi csoportjában listavezető SC Hírös-Ép trénere az utóbbi időszakban párhuzamosan látta el az SC Hírös-Épnél a vezetőedzőség mellett az utánpótlás sportigazgatói feladatokat is. Kovrig Ákost azonban nemrég megkereste a nagy hagyományokkal rendelkező és jelenleg is az élvonalban szereplő Újpesti FC, ahol a napokban vezető játékos-megfigyelői pozícióban munkába is állt. Ennek okán az SC Hírös-Ép-ben betöltött sportigazgatói feladatokat nem tudja a későbbiekben betölteni, azonban játékos-edzőként továbbra is a felnőtt csapatunknál marad és igyekszik nagy sikereket elérni.