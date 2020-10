Körvonalazódik egy szombati bajnoki a férfi kosarasok számára

Minden valószínűség szerint újra bajnoki mérkőzést vívhat a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét férfi kosárlabda első osztályban szereplő csapata. A jelenlegi állás szerint szombaton 18 óra 30-kor útjára indulhat Kaposváron, ahol a vendégek a kecskeméti lilák lesznek.

Jó hír a kecskeméti csapat háza táján, hogy a csapat keretében és annak környékén senkinek sincsen semmilyen tünete, mindenki egészséges. A klub szigorúan betartja és be is tartatja a járványügyi szakemberek ajánlásaival kialakított mindennapi protokollt, amely az edzésekre, a mérkőzésekre és az egyéb időszakokra is vonatkozik. Emellett a játékosok kellő tudatossággal és profizmussal ügyelnek arra, hogy a csarnokon kívül a lehetőségek szerint minimalizálják a fertőződés kockázatát.

Meglehetősen viszontagságossá tette ugyanakkor a bajnokság rajtját a járványhelyzet, pozitívum, hogy a bajnokság egyáltalán elrajtolt, negatívum, hogy a vírus tekintetében pozitív esetek miatt sok mérkőzés marad el. Nem csak Kecskemétre igaz, de Kecskemétre mindenképpen az, hogy a klub menedzsmentje folyamatosan keresi azokat az egyesületeket, amelyekkel lehetséges akár előrehozott bajnoki mérkőzéseket játszani. Elsősorban olyanok jöhetnek szóba egy ilyen rögtönzött megoldásra, akiknek szintén kerülnek felszabadult meccsnapjai. Ilyen keresés közben „talált egymásra” a Duna Aszfalt-DTKH és a Kaposvári KK klubvezetése.

A két csapat az első fordulóban, Kecskeméten találkozott egymással – a hírös városiak nyertek –, és a helyzet jelenlegi állása szerint ezen a héten, szombaton lejátszhatják a mérkőzés visszavágóját. A Kaposvári KK és a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét klubvezetése ugyanis felvette egymással a kapcsolatot, és megállapodtak abban, hogy október 24-én, szombaton 18 óra 30 perces kezdettel lejátsszák az eredetileg a 14. fordulóra kiírt bajnoki összecsapást. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége felé már jelezték a felek szándékukat, amelyre szóban már pozitív visszajelzést kaptak. A találkozó megrendezése a szövetség írásos jóváhagyását követően válik teljesen biztossá.