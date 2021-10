Körömrágós hajrában nyert újra a Kecskemét

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét a Tippmix Férfi NB I. A csoport 5. fordulójában az MVM-OSE Lions csapatát fogadta a Messzi István Sportcsarnokban pénteken. A fordulatos és izgalmas találkozó hosszabbítás után dőlt csak el.

A Kecskemét kezdte jobban a mérkőzést, hiszen Milutinovic, Pollard és Karahodzic vezetésével a negyed közepén már 10-4-es előnyben volt a hazai együttes. Dramicanin triplája után tovább nyílt az olló, ráadásul az Oroszlány nem tudta elkapni a fonalat, így a negyed végén 21-13-as előnyben szusszanhatott a KTE. A második etapban gyakorlatilag fordult a kocka, Minchev és Burns vezetésével elkezdett zárkózni az OSE, majd Parrish triplája után már a vendégeknél volt az előny alig hat perc elteltével (26-27). A csapatok innentől fej-fej mellett haladtak, végül kettő pontot tudott megőrizni vezetéséből a Kecskemét (36-34).

A harmadik negyed Ihrig közeli kettesével, majd Ruják triplájával kezdődött, végül Burns már öt pontra növelte a különbséget. A Kecskemét Pollard révén tudott válaszolni büntetőből, de Minchev előbb kintről, majd bentről is betalált, így kezdett elhúzni az Oroszlány (37-46). Az első sikeres hazai mezőnykísérletre majdnem öt percet kellett várni, Wittmann triplája a legjobbkor süllyedt el a gyűrűben (41-46). Innentől mintha bedeszkázták volna a gyűrűt, percekig senki sem tudott betalálni, végül a 8. percben Dramicanin törte meg a csendet két büntetővel, majd Kucsera triplájával egyenlített is a KTE (46-46). A lefújás előtt Burns tudott még két akciót kosárral befejezni, de a negyedet Pollard hármasa zárta le (49-50).

Az általában mindent eldöntő negyedik játékrészre minden energiáját mozgósította a Kecskemét, Pollard és Milutinovic révén sikerült fordítani (54-51). Váradi Kornél együttese megint nagyon kemény védekezést mutatott be közben, az OSE vért izzadt minden támadásnál, több mint öt perc kellett ahhoz, hogy Burns egy mezőnykosarat szerezzen (54-51). A hajrát Milutonovic trojkája vezette fel, majd egy kisebb büntetőpárbaj után Milisavljevic célzott pontosan a vonalon túlról, így az utolsó percre is bőven maradtak izgalmak (62-60). Váradi Kornél időt is kért, hiszen itt már minden sikeres támadásnak komoly súlya volt. Előbb Wittman hibázott távolról, majd Garamvölgyi tette ugyanezt a másik oldalon, Ruják azonban megszerezte a lepattanót és ki is egyenlített (62-62). Megint kecskeméti időkérés következett, amikor már csak hét másodperc volt hátra, kosár azonban nem született, így jöhetett a hosszabbítás.

A ráadásban Ihrig duplájára Milutinovic, majd Karahodzic kettesére Ihrig válaszolt. Ezt követően Karahodzic dobta be egyik büntetőjét, amihez Pollard tett hozzá még egy gyilkos kettest (69-66). Minchev közelről talált be a folytatásban, azonban az oroszlányiakat gyorsan lehűtötte Milutinovic sikeres hármasa (72-68). Az utolsó percre megint kettő pont maradt a különbség, szokás szerint Minchev szerzett nagyon fontos pontokat (72-70), majd két büntetővel egalizált is. Fél perccel a vége előtt a meccs hazai hőse, Milutinovic dobott kosarat közelről, majd Wittman szerzett majdnem labdát, ami arra mindenképpen jó volt, hogy alig maradjon ideje a vendégeknek. Időkérés után ugyan Ihrig még beleállt egy távoliba, de ez nem ért célt, így a Kecskemét újabb nagyon izgalmas hazai meccset tudott behúzni.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét – MVM-OSE Lions 74-72 (21-13, 15-21, 10-16, 13-12, 12-10) – hosszabbítás után

Kecskemét, vezette: Kapitány G., Fodor A., Győrfy R. (Téczely T.)

Kecskemét: Pollard 15/3, Milutinovics 17/9, Jaramaz 4, Kucsera 6/6, Karahodzsics 7. Cserék: Wittmann 5/3, Körmendi -, Dramicsanin 16/12, Kiss 4.

Oroszlány: Ihring 8, Mucza -, Miliszavljevics 8/6, Minchev 19/9, Burns 13. Cserék: Ruják 9/9, Carev 6, Parrish 9/3, Garamvölgyi -, Dorogi -.