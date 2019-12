Korlátlan idejű szerződést kapott Wittmann Krisztián

Wittmann Krisztián addig játszik a KTE színeiben, amíg akar. Mindez kedden dőlt el hivatalosan, amikor a kiváló játékossal korlátlan idejű szerződést kötött a klub.

Bozsó János Munkácsy-díjas magyar festőművész, műgyűjtő és múzeumalapító korának legendája volt. Ahogy korának legendája Wittmann Krisztián, válogatott kosárlabdázó, a KTE-Duna Aszfalt csapatkapitánya, aki a hetedik szezonját futja a hírös városi lilák színeiben. Hasonló gondolatokkal kezdte kedd délután beszédét a kecskeméti Bozsó Gyűjteményben ifjabb Knézy Jenő, aki narrátorként vállalt szerepet azon az eseményen, amelyen a KTE-Duna Aszfalt a profi pályafutása végéig szóló szerződést adott a kiváló játékosnak. A hajdanán szintén kosarazó sportriporter megemlítette, hogy a mostaniak közül kivel játszana szívesen: Wittmann Krisztiánnal és Vojvoda Dáviddal.

Sörös Jenő, a klubot működtető Kft. ügyvezetője kiemelte, hogy a mai fiatal kosarasok, a Mercedes-Benz Kosárlabda Akadémia növendékei számára példák kellenek, és erre ki más lenne alkalmasabb, mint Wittmann Krisztián. Aki pontosan azon a napon született (1985. május 22.), amikor az édesapja, Wittmann Géza az UEFA-kupa döntőjének második meccsén gólpasszt adott Májer Lajosnak, akinek a találatával 1–0-ra nyert a Real Madrid ellen Spanyolországban a Videoton. Ezt a jelenetet láthatták is az eseményen jelen lévők, akik között ott voltak Krisztián bő családja mellett a régi korok kecskeméti játékosai, a mai csapattársak, a barátok, a törzsszurkolók, az akadémia fiataljai. És Kecskemét polgármestere, Szemereyné Pataki Klaudia is, aki megköszönte Krisztiánnak, hogy oszlopos tagja volt annak az együttesnek, amely újraélesztette Kecskeméten a kosárlabdát.

„Meddig marad Krisztián a KTE-nél? Mostanában ezt a kérdést sokan és sokszor feltették nekem„ – mesélte Sörös Jenő, akitől megtudhattuk, hogy rendre az „amíg akar” volt a válasza. És ez az „amíg akar„ hétfőn hivatalos köntösbe bújt, amikor Wittmann Krisztián és a klub tulajdonosi tanácsának elnöke, Fazekas Mihály kézjegyével ellátta a korlátlan ideig szóló szerződést.

„Nagy megtiszteltetés ez számomra, és hatalmas felelősség is, hogy ennek a sztorinak siker legyen a vége – mondta Wittmann Krisztián. „Köszönet a szűkebb és bővebb családomnak, hogy idáig jutottam. Köszönet mindazoknak, akikkel együtt játszottam, dolgoztam, utóbbiak közül mindenképp kiemelném korábbi edzőmet, a válogatott szövetségi kapitányát, Ivkovics Sztojant. Örökké hálás leszek neki azért, amit értem tett. Sörös Jenőnek azt mondtam, hogy nem tudom a visszavonulásom dátumát. Akkor szeretném befejezni, ha már nem akarok az edzéseken az élen lenni, a meccseken pedig mindenképp győzni.”

Dr. Fodor István a régi korok kecskeméti játékosaként arról beszélt, hogy az ő idejükben a jó kosarasokat nem tudták Kecskeméten tartani, mert nem voltak meg a feltételek.

„Nagy öröm, hogy Krisztiánt itt tudják marasztalni. Jó választás! Javaslom, hogy fogadjuk őt tősgyökeres kecskeméti kosarassá!„ – vélekedett a város közismert cukrászmestere.

A Pécset látja vendégül a KTE-Duna Aszfalt

A férfi NB I./A csoportos bajnokság 2. fordulójából elhalasztott Pécs elleni meccsét pótolja a KTE-Duna Aszfalt szerda este a Messzi István Sportcsarnokban. A 18 órakor kezdődő mérkőzés kapcsán Forray Gábor, a KTE vezetőedzője beszélt a ktekosar.hu portálnak: – Nagyon erős a PVSK kerete, amelyet egyben tudtak tartani, sőt meg is erősítették. A zuhanyhíradó szerint megvásárolták a hatodik légiósukat is, szóval komoly ellenféllel mérkőzünk. Teljesen más az ő célkitűzésük, mint a miénk, ennek ellenére mi jobb helyről várhatjuk a meccset, ami nagy büszkeség számunkra. A sportban mindig vannak hullámvölgyek, kevés csapat tud egy szezonon át magas fokozaton pörögni. A PVSK most rossz szériában van, de nem szabad ebből kiindulnunk, mert akkor könnyen megüthetjük a bokánkat. Úgy készülünk, mintha a legerősebb Pécs látogatna hozzánk. Nehéz, szoros meccsre számítok, de mindenképpen nyerni szeretnénk, és stabilizálni helyünket az első nyolc csapat között.