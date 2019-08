Korábbi játékosával csatázik Zoran Kuntics a kispadon

A Kecskeméti TE HUFBAU vasárnap a Monort fogadja az NB III. Közép csoportjában, a bajnokság harmadik fordulójában, a mérkőzés 17 órakor kezdődik a Széktói Stadionban.

A mérkőzés pikantériája, hogy a kecskemétiek mestere, Zoran Kuntics riválisa a kispadon korábbi játékosa, Horváth Dávid. Így látják a mesterek a vasárnapi összecsapást:

– A hangulattal és a morállal nálunk eddig sem volt probléma, a srácok nagyon jól dolgoznak – nyilatkozta Zoran Kuntics, a hazaiak vezetőedzője. – A Monor ugyan kiesett az NB II.-ből, de ettől függetlenül nagyon jó erőt képviselnek ebben a bajnokságban. Ezt megmutatták a múlt héten Iváncsán is, ahol jó játékkal nyertek 2-0-ra. Horváth Dávidot ismerem, illetve a filozófiáját is, ennek tükrében nem lesz könnyű meccs, biztosan ott lesznek az élbolyban a végelszámolásnál is. Én azért elsősorban most is a saját csapatomra szeretnék koncentrálni, nagyon örülök annak például, hogy Erdei Andris átigazolása lezárult, így már a többiekhez hasonlóan bevethető vasárnap. Az RKSK otthonában sajnos két pontot ott hagytunk a legutóbb, de azt a történetet már lezártuk, most két hazai mérkőzés következik számunkra, szeretnénk ezeket a pontokat itthon pótolni.

– Nagy várakozásokkal tekintünk a meccs elé, hiszen egy komoly erőfelmérő lesz ez számunkra egy erős ellenféllel szemben – bókolt volt mestere csapatának Horváth Dávid, a monori tréner. – Egy kicsit magunkat is szeretnénk ezzel tesztelni, hogy mire vagyunk képesek egy komoly játékerőt képviselő gárda ellen. Én kifejezetten örülök ennek a találkozónak, mert lehetőségem lesz találkozni Zoran Kunticcsal, aki korábban kétszer is edzőm volt. Nagyon jó viszonyt ápolunk, így minden alkalmat élvezek, amikor szembe kerülhetek vele, de inkább úgy helyes ez, hogy amikor találkozhatunk. Mi szeretnénk az első régióban végezni a szezon végén, így mentünk bele az első két meccsbe is. Az RKSK ellen egy kis idegességet láttam még a csapaton, de Iváncsán már azt, amit szeretnénk a későbbiekben. Ott már időszakosan azt nyújtottuk, amit jó lenne 90 percre állandósítani.