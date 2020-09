Könnyű Jánoshalmi győzelem született

A megyei I. osztályú bajnokság harmadik fordulójában könnyű győzelmet aratott a Jánoshalma a Tiszakécske II felett.

A vendégek már a 3. percben megszerezték a vezetést Babic révén 0–1, majd két perc múlva Harnos növelte az előnyt 0–2. Az első félidő befejezése előtt Domonics szabálytalankodott Vidával szemben a tizenhatoson belül, amiért a játékvezető tizenegyest ítélt. A büntetőt Harnos értékesítette 0–3. A második játékrész elején tovább növelte előnyét a vendégcsapat Vuckovic révén 0–4. A hazaiak a mérkőzés hajrájában Káli révén tudtak szépíteni 1–4.

Tiszakécskei LC II–Jánoshalma 1–4 (0–3)

Tiszakécske, 100 néző. vezette: Tóth R. (Apró, Bán)

Tiszakécske: Baráth – Benkó, Dóka Á. (Steklács), Domonics, Varga, Káli, István, Tóth K. (László), Hoffmann (Dóka D.), Szabó Á. (Illés), Holecz. Edző: Bagi Gábor

Jánoshalma: Füstös – Balázs, Szabó Sz., Jesic, Farkas D. – Vida, Stojanovic V. (Kiss), Maravic (Andelic), Stojanovic M. – Harnos (Ivanisevic), Babic (Vuckovic). Edző: Florin Nenad

Bagi Gábor: Ha viccelni szeretnék akkor azt mondanám lehet, hogy kezdeményezni fogjuk a FIFA-nál, hogy az első öt-hat percet nekünk engedjék el, mert akkor mindig hátrányba kerülünk. Viccet félretéve azt gondolom, hogy az első félidőben a saját hibánkból adtunk három gólos előnyt az ellenfelünknek. A gólok után próbáltuk többet labdát tartani. A szünetben azt mondtam a fiúknak, hogy ebből a gödörből már csak felfelé vezethet az út, próbáljuk meg a második félidőben azt játszani, amit Simon Tibor mondott, menjünk ki a pályára, tegyünk meg mindent és ha vesztesen is jövünk le, de a nézők azt gondolják, hogy akartunk. A második félidőben voltak biztató jelek a játékunkban, gólt is rúgtunk az ellenfél segítségével, több időt töltöttünk az ő térfelükön, de a Jánoshalma a jobb helyzet kihasználásával megérdemelten vitte el a három pontot. Sajnos vannak ilyen öt-hat perces kihagyásaink, ami annak köszönhető, hogy mi teljesen amatőrök vagyunk, mindenki a munka után jár edzésekre, és sajnos vannak olyanok is, akiknek az edzések sem jönnek össze. Így nagyon nehéz, de talán a második félidő alapján azt mondhatom, hogy kevesebb volt a hiba, több volt a pozitívum. Most két hét szünet jön számunkra, ami vagy jól jön, vagy nem, talán jobb lenne, ha egyből játszanánk. Egy újabb déli csapattal, a Bácsalmással fogunk mérkőzni, ahol bármi megtörténhet.

Florin Nenad: Az eredménnyel nagyon elégedett vagyok, főleg úgy, hogy sok helyzetet kidolgoztunk. A gólokon kívül még volt négy-öt olyan helyzetünk, amiből tovább növelhettük volna az előnyünket, mert már teljesen verve volt az ellenfelünk kapusa. Sajnos a tizenhatosunk környékén több védőnk is nem időben passzolt. Erről le kell szokni, mert a labdarúgás csapatjáték, nem egy ember játszik, hanem tizenegy. Ezen a mérkőzésen több olyan játékosnak is lehetőséget adtam, akik eddig kevesebbszer szerepeltek, mivel nehéz szezon előtt vagyunk. Sokáig készültünk az NB III.-ra, nem gondoskodtunk arról, hogy igazoljunk játékosokat, a megyei I-re. Vannak olyan labdarúgóink, akik a vírus miatt nem tudtak, tudnak szerepelni, így nehéz helyzetben is vagyunk. Ez a mérkőzés nagyon jól indult számunkra, mert már az ötödik percben két góllal vezettünk. Sajnos az egyik csatárunk Babic Srdan már az elején megsérült. Szerencsére tudtuk helyettesíteni és további gólokat tudtunk rúgni. Azt gondolom, hogy megérdemelten nyertük meg a találkozót.