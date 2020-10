Könnyedén nyert az SC Hírös-ÉP Lakiteleken

A megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság Északi csoportjában, a tizedik fordulóban rangadót játszott a Lakitelek az SC Hírös-Ép csapatával. A találkozó előtt a lakitelekiek álltak jobban a tabellán, ez a mérkőzés után megfordult.

Már a találkozó elején gólt szerzett a kecskeméti csapat, Sudár lőtt a hazaiak kapujába 0–1. Ez meg is nyugtatta a vendégeket, és több alkalommal is veszélyes támadást vezettek, amire a hazaiak nem tudtak válaszolni. Az eső miatt kicsit mély volt a pálya, így a becsúszások egy-egy alkalommal nem a labdát, hanem lábat is találtak, ettől függetlenül nem volt durva mérkőzés.

A második félidőben azt gondolták a hazai szurkolók, hogy bátrabban és veszélyesebben támad majd csapatuk, de csalódniuk kellett. Egyáltalán nem voltak ziccereik, így veszélyesek sem voltak a kapura, mindössze néhány szabadrúgás jelenthetett volna gondot, de azok sem találták el a kaput. Ezzel szemben a vendégek több alkalommal is közel kerültek a lakiteleki kapuhoz. Egy ilyen támadásnál a védőkről kipattanó labdát ismét Sudár juttatta a lakiteleki kapuba 0–2.

Nem sokkal később egy kecskeméti kapu előtti szabadrúgás után felszabadítottak a védők, az előrevágott labdát Nemesvári kapta meg, aki a hazai szurkolók szerint lesen volt, de a játékvezető nem így látta. Kicselezte a kapujából kifutó Terjékit és a kapuba gurított 0–3. Ezt követően a hazaiak mindent megpróbáltak annak érdekében, hogy legalább a szépítő gólt is megszerezzék. Erre volt is lehetőségük a 71. percben, amikor is Hajnal kint állt a kapujából, Győri át akarta emelni a rajta a labdát, de a kapus kézzel lehúzta. Mivel a tizenhatoson kívül állt, a játékvezető azonnal felmutatta neki a piros lapot.

A hazaiaknál is történt egy kiállítás. Már a hosszabbításban járt az óra mutatója, amikor Harabula, teljesen feleslegesen szabálytalankodott az ellenfél térfelének a közepén, amiért sárga lapot kapott. Mivel már volt neki egy, a pirosat is megkapta.

Ezen a napon a vendégek sokkal jobban játszottak, mint a hazaiak, és ilyen arányban is megérdemelten szerezték meg a győzelmet.

Lakitelek–SC Hírös-ÉP 0–3 (0–1)

Lakitelek, 100 néző, vezette: Vörös Gábor (Pocsai Károly, Juhász Dóra)

Lakitelek: Terjéki – Kovács J. (Kovács L.), Seres (Illés), Farkas, Hencz (Beke), Erős, Subicz, Huber, Kasza (Győri), Tamásy, Harabula. Játékos-edző: Seres Zsolt

SC Hírös-ÉP: Hajnal – Kitl (Sallai), Laczkó, Sudár (Kecskés), Szabó T. Nemesvári (Rékasy), Forgó, Kövecs (Tóth Cs.), Háry (Pusztai), Botos, Horváth. Játékos-edző: Kitl Zoltán

Gólszerző: Sudár 5., 58., Nemesvári 65. Kiállítva: Harabula 92., ill. Hajnal 72.