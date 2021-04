Könnyed tiszakécskei győzelem született Sajóbábonyban

Az NB III.-as labdarúgó bajnokság Keleti csoportjában a 28. fordulóban a Tiszakécskei LC csapata Sajóbábonyba utazott. Az éllovas könnyed győzelemmel és három ponttal tért haza.

A hazaiak a találkozó előtt a táblázat utolsó előtti helyét foglalták el, így kimondatlanul is biztos győzelemre számított minden tiszakécskei drukker. Az első gólra azonban több mint 25 percet kellett várni. Ekkor Farkas Norbert lőtte be bal oldalról a labdát, egy védő kirúgta, de röviden, pontosan Simon elé, aki közelről a hálóba lőtt 0–1. Mindössze tíz percet kellett várni az újabb vendég találatra. Horváth Attila jobb oldalról rúgta be a labdát, pontosan Kalmár Ferenc fejére, aki nem hibázott 0–2. A második félidőben Kalmár már a második gólját jegyezte. Pongrácz Viktor a baloldalról átemelte a védőkön a labdát, és a tiszakécskei csatárnak csak bele kellett tennie a lábát, és már zörgött is a háló 0–3. A 75. percben Galacs tört kapura, már csak néhány méter választotta el a tizenhatostól, amikor Nagy Péter felrúgta, amiért a játékvezető azonnal kiállította. Mindössze hat perc volt hátra a mérkőzésből, amikor Szabó Dávid a bal oldalon vitte el a labdát csak nem az alapvonalig, visszagurított Pál Andrásnak, aki 12 méterről kilőtte a bal alsó sarkot 0–4.

– Úgy mentünk fel Sajóbábonyban a pályára, hogy az ellenfelünknek nincs semmi keresnivalója – nyilatkozta a mérkőzés után Nagy Sándor. – Az első perctől kezdve jól mentünk bele a mérkőzésbe, nagyon sok dolgot megvalósítottak a fiúk, amiből készültünk, és ezt ki is használtuk. Jó volt látni a srácok elszántságát, mert bennük volt a győzni akarás, és ez még párosult jó játékkal is. A négy gól mellett még volt több helyzetünk is, sőt meg nem adott gólunk is.

Csak dicsérni tudom a fiúkat.

Kalmár Feri két gólt rúgott, de lőhetett volna hármat is mert a találkozó végén a kapusba rúgta a labdát, az onnan kipattanót berúgtuk, de a játékvezető les címén nem adta meg. Minden mérkőzésen vannak fordulópontok, de úgy gondolom, hogy az ellenfelünknek nem igazán volt lehetősége. Amit akartunk, azt megvalósítottuk. Jól játszottunk, időnként ezen a nehéz talajon is nagyon szép technikai dolgokat valósítottunk meg. Végig magabiztosan és okosan játszva szebbnél szebb gólokat rúgtunk.

– Szerdán a Kisvárda II-vel találkozik hazai pályán a Tiszakécske. Akikről a vezetőedző azt mondta, hogy nagyon jó csapat, nagyon szervezetten játszanak, ezt mutatja az is, hogy a tabella első felében tartózkodnak. Masszívan és okosan játszanak, sok fiatal és tehetséges játékosuk van, amit testközelből ismer Nagy Sándor, hiszen majd nem két évig volt az edzőjük. Ennek ellenére nem félti a fiait, mert eddig, egy mérkőzést kivéve, harcosan mentek bele a mérkőzésekbe. Tudják azt, hogy mi a tét, és sikerre éhesek. Persze van olyan, hogy nem úgy működik a csapat, ahogy kellene, de amikor kell, akkor a helyén van a szívük. Sikerorientált jó társaságról van szó. Egyre közeledik a bajnokság vége, a nyomás mindig rajtuk van és addig nem fognak kiengedni, míg az utolsó bajnoki meccset be nem fejezték. A célunk egyértelmű, nincs más alternatíva, hogy bajnoki címet nyerjünk. Ezért kelünk, ezért fekszünk, ezért dolgoznak a fiúk, a stáb és a vezetőség is – mondta Nagy Sándor.

Sajóbábonyi VSE–Tiszakécskei LC 0–4 (0–2)

Sajóbábony, vezette: Leél-Őssy Ádám (Kulcsár Dániel, Hovanecz Máté, László).

Sajóbábony: Egyed – Marczis, Laurinyecz, Titkó (Bartók 59.), Nagy P., Tóth I., Mezőssy (Borai 79.), Lukács (Molnár 70.), Lakatos, Sebők, Hegedűs. Vezető-edző: Mészáros Ferenc

Tiszakécske: Molnár – Oláh, Csáki (Horváth Adrián 46.), Kalmár, Albert, Horváth Attila (Zvara 61.), Ternován (Galacs 72.), Pongrácz, Farkas (Szabó D. 79.), Simon (Pál 72.), Kiprich. Vezetőedző: Nagy Sándor

Gól: Simon 26., Kalmár 36., 64., Pál 84. Sárga lap: Titkó 7., Mezőssy 19., Marczis 21., Sebők 87., illetve Csáki 5., Zvara 81. Kiállítva: Nagy 75.

Képünk illusztráció.