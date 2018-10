Komoly támogató állt a KTE mellé

A Kecskeméti TE kötelékéhez egy korábbi támogató csatlakozott újra, a klub ugyanis szponzorációs szerződést írt alá a Hufbau-Akker tulajdonosával, Endrődi Ferenccel.

Endrődi Ferenc már a KTE NB I-es időszakában is támogatta a város futballját, a sportszponzorációt mindig szívügyének érezte, az előző szezonban a KNKSE névadójaként igyekezett segíteni. A szerződéskötést követően újra a KTE kötelékéhez csatlakozott, a Szeged-Grosics elleni bajnoki meccsen is szorított a lila-fehér sikerért.

– Szeretem az egyértelmű és tiszta célokat – jelentette ki Endrődi Ferenc. – A kecskeméti futballban újra le kell rakni az alapokat, a KTE most újra NB-s bajnokságban szerepel, itt is van a helye. Bízom benne, hogy még feljebb vezet majd a klub útja, gondolok itt az NB II-re. Én ebben hiszek, van jövőkép. A döntésemet több egyeztetés is megelőzte, amik ebben megerősítettek. Jó helyre kerültem, a futball az én igazi világom, hiszen az Akasztó FC elnökeként is tevékenykedem. A KTE–Szeged-Grosics meccsen nagyon jól éreztem magam, megjártuk a mélységet és a magasságot is, nehezen indult, de aztán csodálatos feltámadást produkált a csapat, amihez gratulálok nekik. Izgatottan várom a következő meccseket is. – jelezte Endrődi Ferenc, hogy a tribünről is támogatni óhajtja a kecskeméti lilákat.

A Kecskemét TE számára kiemelten fontos, hogy erős támogatói kört építsen ki, hiszen a klub célja az, hogy rövid időn belül feljusson az NB II-be. A most megkötött szponzorációs szerződés is ezen törekvésüket erősíti.

– Nagy öröm számunkra, hogy egy olyan erős szponzorral erősödött klubunk, mint a Hufbau-Akker – nyilatkozta Telek Zoltán, a Kecskeméti TE ügyvezetője. – A célunk az, hogy a pályán, illetve a pályán kívül is folyamatosan fejlődjünk, ez a szponzorációs megállapodás is ezt a törekvésünket erősíti. Endrődi Ferenc személyében egy olyan támogató tért vissza a KTE kötelékébe, aki korábban is lelkes szurkolója volt a csapatnak, bízunk benne, hogy egy sikeres és hosszútávú együttműködés kezdetét jelenti megállapodásunk.