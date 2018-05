Kivégezte a Kalocsa a Kiskunhalast

Mindkét oldal nagy erőkkel és mindkét oldal kulcsjátékosok hiányában készült a szombati összecsapásra. Míg a hazaiaknál eltiltások, a vendégeknél sérülések kurtították a kispadot. Az első pillanattól látszott, hogy a Kalocsa jobban akarja a győzelmet, amit meg is szerzett. 0-4 mellett bedarálták a csipkevárosiakat, így a Kiskunhalas álmai a bronzéremről szertefoszlottak.

Faddikorr-Kiskunhalasi FC – Kalocsai FC 0-4 (0-3)

Marinko Stetakovic, edző – Kiskunhalas: – Mindenféle mentegetőzés nélkül, a Kalocsa teljesen megérdemelten nyerte ezt a találkozót. Tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz ellenük, főleg, hogy a két legjobb játékosunk el volt tiltva. De nem emiatt kaptunk ki. Egyszerűen nem volt összhang, nem találtuk sem egymást, sem magunkat a pályán. Próbálkoztunk cserékkel frissíteni, de a pályán meghatározó játékosaink sem tudtak úgy összpontosítani, ahogy kellett volna, ez pedig rányomta bélyegét a többiekre is. Természetesen csalódottak vagyunk, hiszen ezzel a vereséggel elúszott a bronzérem, de a szezon elején a célunkat az 5. hely megszerzésével határoztuk meg. Ez már megvan, és ha az Akasztót legyőzzük, akkor lehet ebből még 4. is.

Kohány Balázs, edző – Kalocsa: – Nagy erőkkel készültünk erre a meccsre, hiszen a Vuits testvérek nélkül még nehezebb dolgunk van, bárki ellen állunk is ki. Most ahhoz a Halashoz látogattunk, amely 6 forduló óta veretlen, és amely a dobogóra készült. Bíztam a fiúkban, sok formációt, technikát gyakoroltunk, ami a fejekben ott volt, már csak pályára kellett vinni. Ez pedig meg is történt! Rengeteg helyzetet alakítottunk ki és a 17. percben egy halasi játékos hátáról bepattant labdával meg is szereztük a vezetést. Látszott, hogy a hazaiak itt összezavarodtak, amikor pedig a 2. és 3. gól 3 percen belül jött, az ellenfelünk teljesen szétesett. Lehetett volna ez a győzelem még nagyobb arányú, de azt hiszem, ezzel is teljesen elégedettek lehetünk.