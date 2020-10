Kiválóan teljesítette a Spartant a bajai aerobic edző

Több mint ezer női induló közül a 34. helyen végzett, saját korosztályában pedig elsőként ért célba Gaál Andrea.

Az Orfűi Spartan versenyen kiválóan helyt állt a bajai Gaál Andrea aerobic edző, aki a 900 méteres szintkülönbségű pályán végig mosolyogva teljesítette a versenyt. Saját edzésmódszerével készült, a húsz év edzői tapasztalat meghozta az eredményt. Az akadálypályán változatos nehézségű próbák voltak, többek között harminc kilogrammos kőtömböt kellett felemelni, majd pocsolyába ugrás után kötélen felmászni.

– Most indultam először ilyen rögös, emelkedős terepen, de minden másodpercét imádtam a 6,9 kilométeres pályának. Eléggé kemény volt, de végigcsináltam. Úgy érzem kicsit tapasztalatlan vagyok, de ha majd legközelebb indulok, akkor lehet, hogy hosszabb távon is kipróbálom magam. Az akadályoknál leginkább technikásnak kell lenni, természetesen az erő is sokat számít. Speciálisan nem készültem erre a versenyre, csak az aerobic edzéseim biztosították az állóképességem. Egyedül az íjászat nem sikerült, de a büntető guggolásokat könnyedén megcsináltam. Nem kisasszonyoknak való verseny ez, néha pocsolyába kellett beleugrani, utána kötélen felmászni. A nők 80 százaléka nem is tudta megcsinálni, ezért tényleg büszke vagyok, hogy én könnyűszerrel végig mentem – mondta el a mindig vidám és jó kedélyű aerobic edző.

Jelenleg a járványhelyzet miatt egyelőre felfüggesztették a versenyeket, de amint újraindulnak, a bajai edzőhölgy ismét versenybe száll.