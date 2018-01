Kiváló eredménnyel a legjobbak között

Rangos elismerésben ­részesült a kecskeméti Mercedes-­Benz Gyár Kosárlabda Akadémia. A jövőben ugyanis használhatják a Nemzeti Akkreditált Kosárlabda Akadémia elnevezést.

A szövetségi felülvizsgálatot követően tíz akadémia használhatja a jövőben a Nemzeti Akkreditált Kosárlabda Akadémia elnevezést. Köztük a kecskeméti Mercedes-­Benz Gyár Kosárlabda Akadémia, mind a női, mind a férfi vonalon. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének (MKOSZ) keddi sajtótájékoztatóján Szalay Ferenc elnök közölte, a 2017 második felében a Testnevelési Egyetemmel (TF) közösen elvégzett audit során megvizsgálták az utánpótlás-nevelő klubok szervezeti felépítését, infrastruktúráját és gazdálkodását, és december 31-éig tíz akadémia teljesítette az előírt kritériumok nyolcvanöt százalékát.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A kecskeméti önkormányzat által 2013-ban alapított Mercedes-­KA tehát az új feltételek mellett is ott van az ország kiemelt szakmai műhelyei között. A hírös városi akadémia kilencvenöt százalékos eredménnyel a legjobbak közé került.

A vezetőség tagjai ráadásul úgy tudtak megfelelni a vizsgálat által meghatározott feladatoknak, hogy közben zajlott a szervezet történetének legnagyobb beruházása, a régi kecskeméti uszoda helyén a Mercedes-Benz Sportakadémia építése.

– Óriási rangot jelent számunkra, hogy használhatjuk a Nemzeti Akkreditált Kosárlabda Akadémia nevet. Az első öt év után vívtuk ki ezt az elismerést, de ez egyben felelősség is, felelősség a kecskeméti kosárlabdasport jövője kapcsán – mondta Ivkovicsné Béres ­Tímea, a kecskeméti akadémia igazgatója, majd így folytatta: – Nagy megtiszteltetés ez az elismerés a közösségünk számára, főleg annak tudatában, hogy a tíz akadémia közül a kecskeméti kezdte meg legkésőbb a működését. Most büszkék és boldogok vagyunk, de nem felejtjük a célunkat sem. Továbbra is azért dolgozunk, hogy segíthessük a kosárlabdázó gyerekek álmainak megvalósítását, mert ezzel ­valóra válik az is, amit öt éve, az akadémia megalapításakor mi magunk megálmodtunk.