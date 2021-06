Kitűnő időt futott Palkovits István

Június elején rendezték Tatabányán a Magyar Nagydíjsorozat első állomását, ahol Palkovits István 3000 méter akadályon indult és óriási egyéni csúcsot futott.

Palkovits Pisti, a KARC futója óriási egyéni csúccsal, 8:29,86 idővel zárt 3000 akadályon a harmadik helyen a World Athletics Continental Tour Bronz versenyen. A magyar csúcs 8 perc 17 másodperc ebben a versenyszámban.

– Ez a 8:29-es eredmény egy kiválónak számít Magyarországon, azért is különleges, mivel korábban csak hárman tudtak 8:30 belül az országban, köztük Vágó Béla is, aki szintén atléta volt Kecskeméten, most pedig én vagyok a negyedik. Azonban nem csak egyszer futották, mert ez a 47. idő volt – nyilatkozta Palkovits István. – Ezen a tatabányai nemzetközi versenyen a 3000 méter akadály egy sok pontot hozó versenyszám volt, ami az olimpiai kvóta megszerzésében sokat tudott nekem segíteni. Maga a verseny szerintem jól sikerült, igaz ez volt az első olyan alkalom, amikor bolyban futottam, mivel eddig még nem volt olyan, hogy négyen-öten előttem vannak és ugrálunk. Volt egy esés is előttem, egy kenyai futó bukott, de nem akadályozott annyira, mint amire számítottam. Végig ott voltam fejben, figyeltem az utolsó körökre, a vizesárokra, meg is tudtam volna nyerni a versenyt, azonban az utolsó akadályom az nagyon rosszul sikerült, túlságosan aláfutottam, és nagyon későn ugrottam át, ezért kiestem a ritmusból ez pedig a hajrában eléggé számított.

Palkovits megcélozta a tokiói Olimpiát, és mindent megtesz azért, hogy a következő két versenyén kellő pontszámot szerezzen a kvalifikációhoz.

– Három versenyt kell teljesíteni az olimpiai kvótához. Mi az edzőmmel, Németh Gyulával úgy terveztük, hogy a 2000 méter akadályt és kétszer a 3000 méter akadályt célzom meg. A 2000 méter akadályfutás azonban nem sikerült, így az elúszott, így végül háromszor kell teljesítenem a 3000 métert, ebből pedig az első sikerült, még kettő van hátra. Hétvégén Bulgáriában lesz a Csapat Európa-bajnokság 2. liga, majd jövő héten pedig a felnőtt Magyar Bajnokságra kerül sor, ami ugyanolyan sok pontot tud hozni, mint a Bronz Tour, ezeket 8:35 alatt kell teljesítenem, ami hoz annyi pontot, hogy kvótát szerezzek.

A mindössze 21 éves sportroló 2019-ben, az U20-as Európa-bajnokságon 5000 méteren negyedik lett, majd rá egy évre elkezdtek készülni edzőjével és élete első 3000 méteres akadályfutását 8:41.52 idővel nyerte. A felnőtt EB szint 8 perc 45 másodperc, így kijutott volna a kontinenstornára, ami azonban a járvány miatt nem lett megtartva. Az új egyéni csúcsát követően pedig a sportoló bizakodó az olimpiai kvótával kapcsolatban.

– Most nagy esélyt látok az olimpiára, vérszemet kaptam. Eddig is cél volt, csak kissé ódzkodtam ettől, most viszont úgy érzem, hogy a legnehezebb részét túléltem, most már csak egy szintet kell hozni és szerintem meglehet. 21 éves vagyok, még bennem van legalább egy, de lehet két olimpia is, viszont ilyen fiatalon kijutni az olimpiára az egy nagy élmény, és egy nagy csoda lenne – tette hozzá.

Németh Gyulának, nagy szerepe van a fiatal sportoló eredményeiben, hét éve foglalkozik a futóval, az edző pedig büszke Palkovitsra, és bizakodó Tokióval kapcsolatban.

– Ez a teljesítmény egy közös érdem, együtt sírunk, együtt nevetünk. Pisti egy fantasztikus adottságokkal rendelkező futó, száz évente egy ilyen születik – mondta Németh Gyula, a KARC edzője. – Én 46 éve edzősködöm, eddig egy ilyen tanítványom volt, aki 41 éve tartja az országos csúcsot. Nagyon kevés hiányzott ahhoz, hogy egy több, mint negyven éves csúcsot adjon át Pisti a múltnak. Azonban ez az eredmény nem volt meglepő, mivel már a tavaly első versenyén olyan időt teljesített, amivel jogot szerzett arra, hogy a felnőtt Eb-n induljon. Palkovits Pisti a magyar akadályfutás egyik nagy ígérete. Ha Bulgáriában az Európa kupán sikerül hasonlóan jó teljesítményt futnia, mint amit három hete, akkor itthon a Magyar Bajnokságon is képes lesz teljesíteni a szintidőt, de egy 5-6 másodperccel gyengébb idő is elég lesz ahhoz, hogy pontszámítás alapján bekerüljön a 45 sportoló közé, akik kvótát szereznek az olimpiára.