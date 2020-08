Kisorsolták a Mol Magyar Kupa harmadik megyei körét

Hétfő délután a Magyar Labdarúgó Szövetség Bács-Kiskun megyei igazgatósága a Jakabszálláson tartott Ligaértekezlet keretében kisorsolta a megyei kupa utolsó előtti körének a párosítását.

A sorsolás előtt a második fordulót követően már csak öt csapat neve volt a kalapban. Az tudható volt, hogy ebben a körben is lesz egy erőnyerő, és az előre világosan lefektetett szabályok értelmében az is tudható volt, hogy a Kerekegyháza már nem lehet az, ők ugyanis az előző fordulóból juthattak tovább játék nélkül, a sorsolás kegye folytán. Az utolsó előtti körben újabb, akár megyei első osztályú bajnoki döntőnek is beillő mérkőzésre is sor kerül Kiskunfélegyházán, ugyanakkor két igen komoly északi túra után a Bácsalmás ismét nagy utazást lesz kénytelen megtenni szombaton, hiszen Kecskemét majd Lajosmizse után ezúttal Kerekegyházára látogat. A Kecel pedig immáron hivatalosan is egyetlen – akár büntetőkkel learatott – győzelemre van az országos táblára jutástól.

A párosítás:

Kiskunfélegyházi HTK–Jánoshalmi FC

Kerekegyházi SE–Bácsalmási PVSE

Erőnyerő: Kecel FC

A mérkőzéseket szombat délután, 17 órai kezdettel játsszák Kiskunfélegyházán, illetve Kerekegyházán. Amennyiben a rendes játékidő után döntetlen az eredmény, büntetőrúgásokkal döntik el a továbbjutó kilétét.

Érdekesség, hogy amennyiben ebből a körből a Kerekegyháza-Bácsalmás párosításból az előbbi jut tovább, akkor az utolsó körben – amelyben az egyik továbbjutó erőnyerőként juthat tovább, a másik továbbjutó pedig az augusztus 26-án esedékes kupamérkőzés győztese lesz – sorsolásra nem is lesz szükség, hiszen mivel mind a Kerekegyháza, mind a Kecel volt már szabadnapos, ők egymás között fogják eldönteni az országos kupaindulási jogot, a Kiskunfélegyháza-Jánoshalma találkozó győztese pedig már szombat este az országos táblán tudhatja magát. A Bácsalmás természetesen azon lesz, hogy a másik forgatókönyv valósuljon meg, vagyis a Kecel ellenfele a Kiskunfélegyháza-Jánoshalma-Bácsalmás trióból kerüljön ki.