Kiskunmajsai elsőbálozók

Több mint háromszázan vettek részt az első majsai kézilabdás bálon, melynek bevételét a helyi utánpótlásra fordítják. A sportág népszerűségét jelzi, hogy a Kiskunmajsai KC tizenkét csapatában százötvenen játszanak.

A jótékonysági rendezvényt szervező Kiskunmajsai KC fiatal egyesület, alig öt esztendeje határozta el Czifrik Dóra, Gál Orsolya, Komáromi Tibor, Lakatos Zoltán, Molnár Zsolt és Szívós István, hogy „megreformálják” a város kézilabdaéletét. Mindezekről is szólt köszöntőjében Lakatos Zoltán klubelnök, aki játékosként is sokat tesz a kék-sárgákért.

– Arról álmodtunk, hogy elődeink nagyszerű munkásságára támaszkodva, de a mai kor elvárásaihoz és körülményeihez igazítva, egy új egyesületet hozunk létre, amely főleg az utánpótlásra támaszkodik. Abban bíztunk, hogy ezzel megteremtjük a kiskunmajsai kézilabda jövőjének alapjait hosszú távra, még akkor is, ha az NB II.-es férficsapatunk számára ez a megyei bajnokságba való visszalépést jelentette, a majsai kézilabdának pedig azt, hogy két évig nem élvezhette a látványcsapatsport-támogatás előnyeit – mondta el az esten Lakatos Zoltán.

Az elmúlt öt év során a KKC „Tigrisek” becenevű férficsapata háromszor nyerte meg a megyei bajnokságot és jelenleg újra az NB II.-ben szerepel. A „Vadmacskák” a megyei bajnokságban többször is éremmel zártak. Mint a köszöntő során elhangzott: a majsai klub büszke lehet arra, hogy segítette az I. Szikora Melinda Kapustábor lebonyolítását, a városi sportcsarnok korszerűsítését, játékokat gyűjtöttek az óvodáknak és felajánlásaikkal hozzájárultak a helyi önkéntes tűzoltó-egyesület eszközvásárlásához is. Az ünneplő kézilabdázókat köszöntötte Járdi Ádám, a megyei kézilabda-szövetség elnöke, aki a Kiskunmajsai járás kézilabdázásának hat évtizedét idéző tablót vitt ajándékba.

A Kiskunmajsai KC által újonnan alapított díjakat is átadták a bálon. A méltatásokat a népszerű sportriporter, Méhes Gábor, „a magyar kézilabdázás hangja” olvasta fel. A Kiskunmajsa Város Kézilabdázásáért díj első díjazottjai Agócs Adrien és Medgyes József lettek, akik játékosként, majd edzőként is sokat tettek a sportágért. Két egykori kiváló majsai sportember, Városi György és Gazsó László nevét viselik azok a díjak, amiket a jövőben az előző szezon legjobb kiskunmajsai játékosai vehetnek át. Első alkalommal az elmúlt évek teljesítményét is figyelembe vették, így az utánpótlásból Kertész-Farkas Inez és Péter-Szabó Márk, a felnőtteknél pedig a két csapatkapitány, Kocsis Mónika és Benkő Péter kapta az elismerést.