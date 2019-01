Kiskőrös fölött derült az ég

Játékosmozgás terén nagy égszakadás-földindulás nem történt tavaly nyáron Kiskőrösön – igaz, négy minőségi játékos érkezett és egy maximalista edző –, ennek ellenére az évek óta a középmezőnyben rekedt csapat valósággal szárnyalt az őszi idényben, olyannyira, hogy a kiskőrösi szurkolók nagy örömére az élen is várja a tavaszt. A csapat játékosával, Cebei Gergővel beszélgettünk.

– Milyen céllal vágtatok neki a 2018/19-es idénynek?

– A nyáron érkezett hozzánk edzőnek Miskovicz Bálint, róla köztudott volt, hogy ő az aktuális csapatával korábban is mindenhol jó helyezést ért el, ahogy az is, hogy ő mindig, minden csapatával bajnok szeretne lenni, tehát maximális elvárással vág neki minden idénynek, így az ő irányításával mi is a dobogót céloztuk meg. Az utóbbi öt évben rendre a nyolcadik hely körül végeztünk, és ezt mindenképpen szerettük volna felülmúlni. Féltávnál szerencsére elég jól állunk.

– Nyáron nem volt nagy átigazolási hullám. Az újak hogyan illeszkednek be? Salami Kecskemétről tulajdonképpen sztárként érkezett. Ő hogyan illeszkedett be a csapatba, a közösségbe?

– A végén kezdeném a választ, Eugene-nal. Ő egy vérprofi játékos, az, hogy ő nálunk focizik, óriásit dob az egész csapaton. Minden rezdülésén látszik, hogy magasabb szinten is futballozott, és ez valamilyen szinten átragad a többiekre is. A jelenléte, a játéka, a mentalitása mindannyiunkra pozitívan hat, a hozzállása is mindenképpen példaértékű, és a csapatba is remekül beilleszkedett. Úgy érzem, hogy ő is szeret itt lenni, és mi is nagyon örülünk, hogy itt van, sztárallűrjei pedig egyáltalán nincsenek. Az edzéshez, a mérkőzésekhez egyaránt ugyanúgy áll hozzá, ahogy mindenki más. Való igaz, olyan elő szokott fordulni, hogy valaki, aki korábban magasabb szinten játszott, lejjebb kilóg a sorból, de nála ez abszolúte nem jellemző. Szerény játékos, hasznos tagja lett a közösségnek. Hajnal Gabi is Kecskemétről érkezett, ő korábban együtt játszott Eugene-nal, ő segített neki a gyors beilleszkedésben, hiszen némi nyelvi nehézség is adódott, de ezt már lényegében leküzdöttük. (Ő is tanult sokat magyarul – érteni mindent ért, inkább nyilatkozni nem szeret –, mi is angolul.) Hajnal Gábor is nagyon sokat dob a csapaton, ő is magasabb szinten játszott, ő is nagy erősség. Horváth Róbert tért még vissza hozzánk, és Simon Gábor érkezett Városföldről. Ők is beilleszkedtek a csapatba, ők is hozzátesznek a közös teljesítményhez. Az edzésmunkájuk is kiváló. Nekik inkább kiegészítő szerepük van, de sok kicsi téglából tevődik össze egy csapat produktuma, és az ő szerepük ugyanolyan fontos, mint bárki másé.

–Hogyan hatott a közösségre a siker? Egyrészt a csapat mint közösség, másrészt a szurkolótábor szintjén.

– A sikerek összehozzák a közösséget. Ha sikeres a csapat, akkor közelednek egymáshoz a tagjai. Ez persze nem újdonság, de szerencsére maximálisan igaz nálunk is. Nálunk is egyre barátibb és összetartóbb a társaság, és a szurkolótábor is egyre jobban közeledik a csapathoz, megszereti a kedvenceit. Bár a kiskőrösi közönségről elmondhatom, hogy maximalista, soha nem elégedett, ha sorra nyertük a meccseket, akkor már a gólkülönbség nem volt mindegy. De ez mindig így működik.

–Mikor kezdődik a felkészülés?

– Ezen a héten indult az alapozás. A csapatunk amatőr, mindenkinek van munkahelye, így természetesen mindenkinek sok a munkahelyi kötelezettsége. Éppen ezért Miskolczi Bálint – a saját szabad idejét sem kímélve – több edzési időpontot is kitűz, hogy mindenki tudjon annyit edzeni, amennyire szüksége van, mindenki találjon olyan napot, amelyik a munkahelyi elfoglaltság mellett neki megfelel a tréningre.

– Várhatók-e igazolások, vagy ez az a pont, amikor nem kell belenyúlni egy keretbe?

– Új igazolásokról nem tudok. De hogy a mi helyzetünktől elvonatkoztassunk, szerintem nincsen olyan pillanat, amikor egy keret ne szorulna frissítésre. Mindig kellenek új impulzusok, nem szerencsés az, ha már kialakult egy állandó kezdő tizenegy, inkább az a jó, ha rendszeres harc folyik a csapatba kerülésért. Tehát ártani ebben a helyzetben sem ártana, ha érkezne egy-két új, minőségi játékos, de az biztos, hogy most nálunk így télen komoly változtatásokra nincs szükség. Távozókról nem tudok, no meg egy első helyen álló csapatból elvileg azért senki nem akar elmenni.

– Elmondta, hogy az ősszel a dobogó volt a cél. Ez változott-e, ti magatok kitűztétek-e az első helyet? A szurkolók már nyilván.

– Én a csapat, a keret nevében válaszolnék. Mindenképpen úgy vágunk neki a tavaszi idénynek, hogy szeretnénk megtartani az első helyet, ez a cél, de tisztában vagyunk azzal, hogy ez pokolian nehéz lesz. A jelenleg a második helyen álló Kiskunfélegyháza otthon játssza az összes mérkőzését, tehát nekünk nagyon minimális hibázási lehetőség marad, és a sikerhez az is kell, hogy Félegyházán is győzzünk, vagy legalább egy döntetlenre képesek legyünk. Azzal a céllal vágunk neki a tavasznak, hogy a mostani helyezésünket megtartsuk, cél nem is lehet más. Ismétlem, mondom ezt a magunk, a játékosok nevében.