Kis Richárd vezérletével győzött a Kerek

Rangadón fogadta a Kerekegyháza a Kecskeméti LC-t a megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság Északi csoportjában. A küzdelmes, jó iramú mérkőzésen megérdemelt hazai győzelem született.

Nem volt semmiféle ismerkedés, tapogatózás, a kezdő sípszótól azonnal teljes erőbedobással vetették magukat a küzdelembe a csapatok. Az első tíz percben igazi helyzet nélkül, aztán az első igazi ziccer mindjárt gól is lett. A 11. percben egy hosszú indításra Meggyes kiindult a kapujából, a labdára rárajtoló Kis Richárd azonban megelőzte, kicselezte a kecskeméti hálóőrt, majd jobbal az üres kapuba passzolt. (1–0.), Egy percre rá meg is jött a válasz. Pusztai kapott jó ütemű indítást a jobb oldalon, bevezette a 16-oson belülre, és éles szögből, 12 méterről laposan a hosszú sarokba lőtt. (1–1). Három perc múlva újra a Kerek vezetett. Kis Richárd indult meg nem először a jobb oldalon, beadása megpattant egy védőn, Gogolák lőhetett ballal, közelről a hálóba. (2–1). Két percre rá a kecskeméti védők sípszóra vártak, Czingel kapásból megeresztett egy lövést a kapu irányába, a lefelé csapódó labda a keresztléc fölött hagyta el a játékteret. A 27. percben a kecskeméti Keresztes tüzelt harminc méterről, a félmagasan a kapu jobb sarkába tartó labdáját Nagy Róbert a levegőben úszva szögletre hárította. A szöglet után a gólvonal elöl pattogott a labda, ám a vendégeknek nem sikerült bepréselniük. Hat percre rá növelte előnyét a hazai csapat. Gogolák küzdött nagyot a félpályán egy labdáért, és bár szabálytalankodtak vele szemben, estében sikerült úgy Kis Richárd elé kanyarítania a labdát, hogy Kisnek nem maradt más dolga, mint megindulni, kicselezni a kifutó Meggyest, és balról az üres kapuba gurítani. (3–1). Ekkor már ollézott a hazai tábor. A 40. percben Czingel már csak a vendégkapussal állt szemben, kapásból nagyot lőtt, Meggyes bravúrral hárított.

A szünetben Bende Csaba, a vendégek edzője próbálta fölrázni csapatát, a szavait alighanem Hetényegyházán is hallani lehetett. Hatottak az edzői jótanácsok, az 51. percben Pusztai tört be a jobb oldalról a hazai 16-oson belülre, és lőtt éles szögből, 11 méterről a hosszú sarokba. (3–2) Két percre rá Pusztai lemásolta az előző akcióját, azzal a különbséggel, hogy félmagas, bivaly erős bombája ezúttal a bal kapufán csattant. Ezt követően hol itt, hol ott alakultak ki helyzetek, minél többször csattantak a stoplik, úgy tüzesedett a nézőtéren a hangulat. A 70. percben Kis Richárd cselezgetett két védővel szemben, sodródott jobbra, kifelé a 16-osról, aztán remek ütemben Pánczél elé gurított, aki 8 méterről a hálóba perdített. (4–2) Két percre rá eldőlt a meccs. Kis Rihárd (ki más?) húzta meg a jobb oldalon, betört a 16-oson belülre, középre adott passzát Pánczél pofozta egy méterről az üres kapuba. 5–2) Egy percre rá Szűcs eresztett meg balról, 28 méterről egy bombát a bal felső sarok irányába, Nagy Róbert vetődve hárított, a kipattanót Pusztai jobbról, 12 méterről, kapásból tűzte kapra, félmagas bombája ismét a bal oldali lécen csattant. Gól már nem született, a kecskemétieket dicséri, hogy kilátástalannak tűnő hátrányban is mindent elkövettek az újabb szépítésért.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Kis Richárd nagy meccsén megérdemelten győzött a hazai csapat, a vendégekből – akiknél érezhető volt a sérült Major és Bozsik hiánya – ezúttal hiányzott az átütő erő.

Gazdag Attila, a Kerekegyháza játékos-edzője: – A mai meccsre próbáltunk jól felkészülni, és úgy látom, hogy sikerült is, mert az első félidőben maximálisan betartották a srácok, amit kértem, szenzációsan futballoztak, akár nagyobb előnyt is kiharcolhattunk volna. Szokásommal ellentétben ezúttal kiemelnék egy játékost, Kis Richárdot, aki mind az öt gólban benne volt. Ő tette ma hozzá azt a pluszt, ami ma a két csapat közt volt, és ezzel nagyon sokat tett hozzá a győzelemhez.

Bende Csaba: – Gratulálok a Kerekegyházának, megérdemelten nyerték meg a mai meccset. A rangadó színvonalához nem sikerült felnőnünk, óriási hibákat követtünk el az első félidőben, ami eddig nem volt jellemző ránk. Az első félidőben bekapott három gól meghatározó volt. Próbáltunk mi talpra állni, de ma nem volt bennünk elég tűz. A hazaiak erőszakosabban és pontosabban játszottak, mint mi. Megérdemelten győztek. A játékvezetőssel nem szoktam foglalkozni, de a rangadó színvonalához nem nőttek föl a játékvezetők.

Kerekegyházi SE–Kecskeméti LC 5–2 (3–1)

Kerekegyháza, 200 néző, vezette: Fehérvári Patzrik (Topálszki Szabin, Szabó Gábor)

Kerekegyháza: Nagy R. – Szakál, Toók, Virág, Gogolák (Pánczél), Nagy N., Kis R., Malik, Boronkay (Fejes), Czingel (Gazdag), Gáspár. Játékos-edző: Gazdag Attila.

Kecskeméti LC: Meggyes – Csordás, Nagy T. (Pék), Horváth (Farkas), Szűcs, Pusztai, Kovács M. (Récsei), Zsoldos, Módra, Keresztes, Kőrös (Péntek). Edző: Bende Csaba.

Gól: Kis R. 11., 33., Gogolák 14., Pánczél 70., 72., illetve Pusztai 12., 51.