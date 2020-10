Kis különbséggel kapott ki a KTE együttese

Állta a sarat a két osztállyal magasabban jegyzett Kisvárda ellen a Magyar Kupában a KTE-Hufbau. Ráadásul úgy, hogy Gombos Zsolt, a KTE vezetőedzője több fiatalt is pályára küldött.

Az NB III.-as KTE-Hufbau az NB I.-es Kisvárdával találkozott szerda délután a Magyar Kupa 7. fordulójában, melynek tétje a legjobb harminckettő közé jutás volt.

Gombos Zsoltnak, a kecskeméti együttes vezetőedzőjének már a hétvégi, Szeged elleni bajnokin is rengeteg hiányzója volt, és visszatérőkkel nem is nagyon számolhatott a Kisvárda ellen, így a kispadon kivétel nélkül U19-es fiatalok ültek, illetve Hatvani Dániel és Szalai József személyében a kezdőbe is bekerült két fiatal – írta a kecskemetite.hu portál. Alapvetően vendég labdabirtoklási- és mezőnyfölény jellemezte a találkozót, de a 20. percben kecskeméti lehetőséget tapsolhatott meg a kilátogató nézősereg, ekkor Jakab Dávid lőtt ballal a kapu fölé 20 méterről. A Kisvárda fölénye a 33. percben már góllá érett, egy balról érkező beadást követően Horváth Zoltán fejelte a kapuba a labdát (0–1).

Fordulás után sem változott a játék képe, a KTE védekezése egészen szervezett volt, de a támadásokra kevés muníció maradt. A hazai csapat az 59. percben járt a legközelebb a gólszerzéshez, akkor Szalai Gábor talált be kis híján egy szöglet után, de Minca-Mihai Adrián kapus a helyén volt, maradt a 0–1-es végeredmény.

– Nehéz helyzetben vártuk a mérkőzést a hiányzóink miatt, így egyértelmű volt, hogy ennek tükrében már a vasárnapi Taksony elleni bajnokit kell jobban előtérbe helyeznünk – mondta Gombos Zsolt. – A Kisvárda egy remek csapat, igyekeztünk felkészülni rájuk, persze két osztálynyi különbség az sok. Annyit kértem a srácoktól, így a fiataloktól is, hogy futballozzanak bátran, próbáljanak meg teher nélkül játszani, ezt meg is tették. Az első tizenöt-húsz percben kicsit meg voltunk illetődve, de utána kezdtük felvenni a ritmust, amennyire egy NB I.-es csapat ellen az lehetséges. Kaptunk egy gólt, de helyenként azért mi is eljutottunk a Kisvárda kapujáig. A második félidőben előre megbeszélt cserékkel, fiatalokkal frissítettünk. Velük, illetve a védekezéssel is elégedett voltam, mert ezt jól megszerveztük, ezt mutatja az eredmény is. Sok sikert kívánok a Kisvárdának, szimpatikus csapat, szimpatikus stábbal. Emellett le a kalappal a csapatom előtt is!

A kecskeméti együttes legközelebb vasárnap, 13.30 órakor, a Taksony otthonában lép pályára az NB III.-as bajnokság Közép csoportjának 16. fordulójában.

KTE Hufbau–Kisvárda 0–1 (0–0)

Férfi labdarúgó Magyar Kupa, 7. forduló. Kecskemét, Széktó Stadion. Vezette: Gál Péter (Flinta Zoltán, Székely Gergő)

Kecskemét: Mészáros – Puskás G. (Kuchta, 72.), Gál, Szalai G., Grünvald – Ludasi (Györgye, 72.), Hatvani – Tóth D., Károly (Csúri, 61.), Jakab (Faragó, 61.) – Szalai J. (Perlaki, 46.) vezetőedző: Gombos Zsolt

Kisvárda: Minca – Zlicsics (Sassá, 79.), Tsoukalas, Horváth Z. (Bumba, 61.), Kovácsréti (Navratil, 61.), Datkovics, Hej, Rubus, Kukocs, Driton (Lucas, 61.), Karasiuk. Vezetőedző: Supka Attila

Gólszerző: Horváth Z. (0–1) a 33. percben.

Borítóképünk illusztráció.