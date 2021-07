Kilenc meccset nyertek a Star Gym harcosai

A hétvégén rendezték Kecskeméten a Star Gym Kupát, ahol K-1 és Muay Thai szabályrendszerben mérkőztek a harcosok.

Ezt ne hagyja ki! Gyanús tenderek sorát folytatja le a főpolgármester

Muay Thai Több, mint száz sportoló mérkőzött meg egymással szombaton a negyedik Star Gym Kupán. Az egész napos programon a hétévesektől egészen a negyven éven felüliekig szálltak ringbe versenyzők, a meccs nélküli harcosok mellett pedig a profi és válogatott szintű sportolók is megmérettették magukat. Közel hatvan mérkőzést tekinthettek meg az érdeklődők.

– Nagyon meg vagyok elégedve mindennel és mindenkivel, mivel nagyon jól sikerült ez a verseny – nyilatkozta Csillag Tamás, a Star Gym edzője. – Ez nagyban köszönhető Kiss Pál Balázs is, aki az egyik főszervezője volt ennek a tornának és az ő közreműködésével folyhatott rendben a verseny. Bár eredetileg negyven-ötven mérkőzést terveztünk, végül közel hatvan meccs lett, mivel több sportoló jött a vártnál, valamint előre összepárosítottuk az embereket, de volt olyan, aki még akart bunyózni, így a végén kettőt is meccselt, ezáltal pedig olyan harcos is ringbe állhatott, akinek korábban nem volt ellenfele.

A Star Gym 15 versenyzővel vett részt a kupán, nyolc harcos pedig győzni is tudott.

– A Star Gym végül 15 versenyzővel állt ringbe, több mint a fele pedig győzni is tudott a csapatnak, de aki nem nyert az is nagyon szoros meccsen kapott ki pontozással, így teljesen meg vagyok elégedve a csapatnak a teljesítményével. Akinek pedig ez volt az első mérkőzése, náluk is azt láttam, hogy mindent beleadtak és szinte mindenkinél azt mondhatom, hogy meglepően jól teljesített, sőt volt, akinek rutinosabb volt az ellenfele és mégis tudta hozni a mérkőzést. Sajnos olyan is volt, ahol megosztott pontozásos vereséget szenvedtünk, de mi a saját versenyzőnket láttuk a jobbnak. A főmérkőzésen pedig Koszorús Bálint, aki az egyik nehézsúlyú versenyzőm, ő egy rutinosabb, tehetséges fővárosi versenyző ellen harcolt, és sikerült idő előtt eldöntenie a mérkőzést, ami egy remek, parázshangulatú meccs volt, így kellően jól zártuk az estét. Az pedig a megkoronázása volt a napnak, hogy a párom mérkőzését követően megkértem a kezét, ő pedig igent mondott – tette hozzá az edző.

Muay Thai szabályrendszerben aranyérmes lett Holló Zulejka 36 kilogrammos súlycsoportban, Német Attila 42kg-ban, Ajtai Benji 57kg-ban, és Borsodi Máté 71kg-ban. Ezüstérmet szerzett Hevér Alexander és Csuka Zita 46kg-ban, Fazekas Bendegúz 57kg-ban és Bodor Bertold 75 kilogrammos súlycsoportban.

K-1 szabályrendszerben öt aranyérmet szerzett a Star Gym. 60 kilogrammban Gera Zorka két aranyat zsebelt be, rajta kívül Laczi Norbert 60 kg-ban, Molnár Melina 57 kg-ban és Koszorús Bálint +91 kg-ban győzött. Míg Csille Lajos 60 kg-ban, Maczkó Enrikó 67 kg-ban és Borsodi Mátyás 75 kilogrammban második lett.