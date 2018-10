Kikapott, de nagyot teljesített a Scoregoal a Fradi vendégeként

A tabellát százszázalékos teljesítménnyel vezető Ferencváros vendége volt péntek este a Scoregoal Kecskeméti Futsal Club. A fővárosi zöld-fehérek végül igazolták a papírformát, de nem sok hiányzott a bravúrhoz Koós Károly csapatának.

A lehető legrosszabban kezdődött a mérkőzés a vendégek számára. Talán túlságosan is tisztelték a hírös városi legények a Fradi csapatát és játékosait, vagy csak még a buszon maradtak az első percekben, de alig telt el három perc a találkozóból, máris 2–0 áll az eredményjelzőn. A jelenlegi és volt válogatott játékosokkal teletűzdelt zöld-fehérek az első pillanatoktól kezdve óriási nyomást gyakoroltak Peltzer kapujára, kevés alkalommal volt csak a labda a Scoregoalnál. És a Fradi a mérkőzés ezen szakaszában bemutatta a futsal minden szépségét. A sokszoros válogatott Öreglaki, de Bita élt is a kínálkozó lehetőségekkel, ha kellett, megtartották a labdát, vagy éppen szépen körbeadogatták a kecskeméti védőfalat, és ha kellett villámgyorsan kerültek helyzetbe egy-egy keresztpassz segítségével. A 11. percben eldőlni látszott a mérkőzése, egy ilyen szép keresztpasszra érkezett a brazil illetőségű Roni, aki újfent nem hibázott. (3–0) A félidő utolsó hat percére kezdtek éledezni a Kék Oroszlánok, előbb Marozsi, majd Marsa lövése borzolta a hazai szurkolók idegeit, a csattanó mégis a félidő utolsó másodpercében érkezett. Marsa tartotta meg szépen centerben a labdát, és a legjobb ütemben készítette le Mórának, aki futtából lőtt a meglepett Tóth Gyula mellett a kapuba. (3–1).

A második félidőre egy agresszív, dacos Kecskemét jött ki a pályára. A védekezésük összeállt, támadásban pedig egyre többször jutottak el Tóth Gyula kapujáig. A Fradi meg is lepődött ezen az egészségesen agresszív játékot látva. A vendégek szorosabb védekezése egyre több technikai hibára késztette a hazaiakat. A 24. percben szöglet variációt követően Dobosi kapta kapáslövésre a labdát, ám ő azt tovább lőtte Mórának, aki így szélről újabb nagyszerű gólt szerzett. (3–2) Egyre élesebb lett a meccs. A 26. percben újra a KLC támadott, Marsa indult meg a balszélen és centerezése Öreglakit találta meg, akinek a belépő lábáról a labda a tehetetlen kapus mellett a hálóba kötött ki. (3–3) Teljesen megzavarodott a Fradi, nem találták a fogást a feltámadó és igen lelkes hírös városi legényeken. Sőt, ha a szerencse csak egy picit kedvezett volna a vendégeknek, akkor még nagyobb bajba került volna a hazai alakulat. Előbb Móra ziccerét védi a kapus, majd egy három a kettő elleni támadást semlegesítettek az utolsó pillanatban a hazai védők. Majd jött a mérkőzés talán egyik legszebb támadása: Marsa és Marozsi háromszögezett három védő gyűrűjében, majd a hosszún érkező Dobosit találta meg az álompassz, akinek löketét végül az utolsó pillanatban blokkolták.

A Fradi az utolsó percekre átállt az öt a négy elleni játékra, mindent egy lapra feltéve. Egy perccel a vége előtt ennek meg is lett az eredménye. Egy nagy löketett Peltzer még hárított, ám a kipattanó labda Jenei Krisztiánt találta meg, aki egy méterről nem hibázott. (4–3) Az utolsó percben a Scoregoal is átállt az öt a négy elleni játékra, ám igyekezetük már nem vezetett sikerre, és a hazaiak üres kapuba gurított góllal állították be a végeredményt. (5–3)

Koós Károly vezetőedző: – Rutintalanul kezdtük a mérkőzést és gyakorlatilag az első percekben padlóra küldhetett volna minket a Fradi. Ám nem tette, így lehetőségünk lett, hogy szorossá tegyük a mérkőzést. A második félidőben azt játszottuk, amit elvárunk magunktól. Mind védekezésben, mind pedig támadásban. Sajnos még hiányzik belőlünk az a kis csibészség, hogy az ilyen nagy derbiket, ha van rá lehetőségünk, akkor eldöntsük a magunk javára, a helyzetek most is meg voltak rá. De a csapatot nagy dicséret illeti még így is, igen mélyről kellett visszajönnünk, amit óriási szívvel meg is tettek a fiúk. Küzdöttünk a végsőkig, de ma este ennyire volt ez elég.

FTC Futsal-Fisher Klíma – Scoregoal Kecskeméti Futsal Club : 5-3 (3-1)

Budapest, 400 néző, vezette: Czene-Joó, Leél-Őssy.

FTC: Tóth Gy. – Bita, Öreglaki, Riberio, Cseri. Cserék: Bajusz, Csanády, Szabó Zs., Apoatini, Safar, Dénes, Temesi, Jenei. Edző: Silva Matos Felipe.

Scoregoal: Peltzer – Móra, Kovács J., Marozsi, Dobosi. Cserék: Sallai, Szabó Sz., Supka, Marsa, Márk, Csővári. Edző: Koós Károly

Gól: Öreglaki 1., 2., 26., Riberio 11., Cseri 40., illetve Móra 20., 24. perc, Öreglaki (öngól) 28. perc.

Képünk illusztráció!