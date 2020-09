Kikapott, de helytállt a Kecskeméti NKSE

A hétvégén indult el a kézilabda NB I/B-ben a 2020/21-es szezon, a GBB Zrt. Kecskeméti NKSE az első fordulóban a bajnokaspiráns Vasast fogadta hazai pályán. Az esélyesebb nyert, de alaposan kitettek magukért a kecskeméti lányok.

A felkészülés során a két csapat már találkozott egymással, akkor a fővárosban a Vasas 41–28 arányban legyőzte a kecskemétieket. A bajnoki mérkőzés természetesen egész más, és Varga József lányai tettek is róla, hogy a bajnoki rajt más legyen. Az első félidőben végig fej-fej mellett haladtak a csapatok, hol ez, hol az a csapat vezetett, végül 15–15-ös döntetlen állás mellett vonultak az öltözőbe a csapatok. A KNKSE Jámbor-Herczeg Réka és Nyakó Rozália vezérletével a második játékrészben is hatalmasat küzdött, még az 54. percben is döntetlenre állt a bajnokaspiráns ellen, végül 35–32 arányban a Vasas nyert.

– A mai meccsen az döntött, hogy a Vasasnak hosszabb volt a kispadja, és az ellenfél edzőjének több cserelehetősége volt – nyilatkozta a mérkőzést követően Varga József, a GBB Zrt. Kecskeméti NKSE vezetőedzője. – Támadásban kifejezetten jók voltunk, szép akcióink voltak. Védekezésben a végén voltak sorsdöntő hibáink, nem sikerült úgy összezárni, ahogyan kellett volna és túl sok hétméteres gólt kaptunk. Vereségünk ellenére elégedett vagyok a mai teljesítményünkkel.

– Nagyon vártuk már a mérkőzést, és a lányok végtelenül éhesek voltak a játékra, a küzdelemre, a sikerre – nyilatkozott a találkozó után az angyalföldiek vezetőedzője, Penszki Gergely. – Ennek megfelelően nagyon motiváltan léptek pályára, ám nagyon nehéz és kellemetlen játékstílust játszott a Kecskemét, amivel elsősorban védekezésben gyűlt meg a bajunk, ez látszik a kapott gólok számán is. Támadásban a sok elhibázott helyzet ellenére is sikerült harmincöt gólt lőni, de bőven van még min pontosítani. Túl vagyunk a kezdeti izgalmakon, gratulálok a lányoknak a küzdőszellemhez, ami győzelmet ért.

GBB ZRT Kecskeméti NKSE–Vasas SC 32–35 (15–15)

Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, vezette: Gulybán Olivér, Juhász Dániel

A KNKSE gólszerzői: Jámbor-Herceg 11 (4), Nyakó 8, Lengyel 5, Borbély 4 (1), Pécsi 3, Bab 1 (1).

A Vasas gólszerzői: Pénzes 10 (4), Ivanics 5 (1), Nagy Zs. 5., Tóth M. 5 (3), Imrei 2, Ács 2, Kovács M. 2, Hadnagy 2, Szilovics 1, Bréda 1.

Hétméteresek: 9/6, illetve 8/7

Kiállítások: 8 perc, illetve 10 perc