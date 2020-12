Kikapott az MTK vendégeként a Nagykőrös

A sereghajtó, az eddigi kilenc megvívott mérkőzéséből eddig még nyeretlen MTK-Elite Basket vendége volt a Nagykőrösi Sólymok a férfi NB I. Piros csoportjában, a 12. fordulóban. Bár a nagykőrösi gárda tűnt a mérkőzés előtt a találkozó esélyesének, egy meggyőző harmadik negyednek köszönhetően a lelkesen kosarazó hazaiak nyerték meg a mérkőzést.

A bajnokságban jó formát árult el a legutóbbi mérkőzéseken a Nagykőrösi Sólymok, igaz, a hét közben, szerdán vívott Hepp Kupa mérkőzést elveszítette a csapat a Cegléd ellen, ezzel együtt csakis a győzelem céljával utazhattak Törökbálintra, a sereghajtóhoz. Az első játékrész nagyjából azt hozta, amit várható volt, az első negyedben négypontos előnyre tettek szert a nagykőrösiek, a második etapban ezt egy ponttal fejelték meg a lelkesen küzdő hazaiak ellen, így 38–33-as Sólymok vezetéssel vonulhattak pihenőre a csapatok.

A harmadik negyedben jött aztán a fekete leves, amikor Takács és Jakab vezérletével, hatalmasat játszva szinte állva hagyták a hazaiak a Lakosa-legénységet, és a vendégekre a játékrészben tizenkét pontot verve, a félidei álláson nagyot fordítva hét pontos előnnyel fordulhattak a zárófelvonásba. Ezen a napon soknak is bizonyult a hétpontos hazai főr az utolsó negyedre, és bár szorossá tették a végjátékot, a Sólymoknak, amelynek soraiban ezen a napon csak Lakosa nyújtott extra teljesítményt, csak 18–14 arányban sikerült behúznia a negyedik felvonást, így hiába nyertek meg a négy negyedből hármat,

a harmadik szakaszban bemutatott huszáros MTK-roham elég volt a hazai győzelemhez.

Így aztán némi meglepetésre vereséggel térhetett haza a Sólymok, az MTK pedig megszerezte első győzelmét a 2020/21-es idényben.

– Nyertünk! Ez – idézőjelesen – csak egy győzelem, de nekünk ez jóval több mint egy nyertes meccs – lelkendezett érhető módon a lefújást követően Horváth Balázs, a hazaiak trénere.

– A szezon eddigi legjobb védekezésével és legfegyelmezett játékával sikerült egy kifejezetten erős Nagykőröst legyőznünk. Nagyon büszke vagyok a játékosokra, ez a győzelem az ő érdemük. A lelkesedés, az akarat és az egymásért való küzdelem kiemelkedő volt. Ez az igazi MTK-Elite Basket. Azt gondolom és remélem is, hogy most kovácsolódtak a srácok igazi csapattá. A sérültjeink közül néhányan visszatértek, de még mindig nélkülöznünk kell néhány fontos láncszemet. A jövő héten nekiesünk a Bajának, megalkuvást nem tűrő küzdelemmel folytatjuk és januártól teljes kerettel megérkezünk a bajnokságba.

– Először is gratulálok a lelkesen és eredményesen kosárlabdázó ellenfelünknek – értékelt a nagykőrösiek mestere, Lakosa Zsolt a mérkőzés után.

– Mi ma meglehetősen tompán játszottunk. A végjátékban több dobásunk is volt a győzelemhez, két büntető és 1:0-ás ziccer is volt közte. Ennél sokkal fontosabb viszont, hogy nem szabadott volna ilyen élesre hagyni a mérkőzés végjátékát. Az tehát igaz ugyan, hogy némi balszerencsével kaptunk ki, azt ugyanakkor el kell ismernem, hogy ma nem is érdemeltünk győzelmet.

MTK-Elite Basket-Nagykőrösi Sólymok KE 72-69 (16-20, 17-18, 25-13, 14-18)

Törökbálint, vezette: Dr. Szakáll István, Szalai Zsolt, Lövei László.

MTK-Elite Basket: Takács 15/3, Jakab 17/3, Jilling 10/9, Hegedűs 5, Juhász 8/6. Csere: Láncos 9/3, Dobos 3/3, Farkas 5/3, Bognár. Vezetőedző: Horváth Balázs.

Nagykőrösi Sólymok: Kovács S. 8/3, Fehér 9, Lakosa 20/3, Bartos 5, Mácsai 13/6. Csere: Molnár 11/9, Mester 3, Tóth M., Kónya, Jenei. Vezetőedző: Lakosa Zsolt.