Kikapott az esztendő utolsó mérkőzésén az SG Kecskemét

Nem született meglepetés a Berettyóújfalu–Kecskemét találkozón. A bajnoki címvédő hazai csapat magabiztosan győzve hozta a kötelezőt a két gárda pénteki találkozóján.

Ezt ne hagyja ki! Várd a vendégeket a legédesebb aprósüteményekkel az ünnepek alatt!

Berettyóújfalu–SG Kecskemét 6–1 (3–0)

Férfi NB I.-es futsalmérkőzés, 14. forduló. Berettyóújfalu, 200 néző. Vezette: Újhelyi Tamás (Katona Brigitta, Harsányi Csaba).

Kecskemét: Tombácz – Csamangó, Móra, Rutai, Dobosi. Csere: Csővári, Váczi, Nagy R., Kovács J., Szedmák, Maczelka. Edző: Koós Károly.

Gólszerző: Silva (4.), Oliveira (7., 22.), Harmati (15.), Trencsényi (29.), Szabó P. (36.), ill. Rutai (32.)

Nagy elánnal kezdett a bajnoki címvédő, és a negyedik percben már megszerezte a vezetést egy távoli lövéssel, amely takarásból érkezett. Ezt követően is a berettyóiak birtokolták nagy százalékban a labdát, és Oliveira, valamint Harmati Tamás góljaival 3–0-ra növelték előnyüket a félidőre.

A fordulást követően is domináltak a hazaiak, majd a 22. percben Oliveira megszerezte második találatát, nem sokkal később pedig Trencsényi János is betalált. A 32. percben Rutai Balázs révén szépített a Kecskemét (5–1), a hírös városiak játékosa kissé balról, mintegy tíz méterről jobbal lőtt a keresztléc alá. Négy perccel a találkozó vége előtt Szabó Péter állította be a 6–1-es végeredményt.

– Reális eredmény született, egy profi csapattal találtuk szembe magunkat, amely BL-szinten űzi a futsalt. Az első félidőben keveset mertünk kockáztatni, pedig megvoltak a lehetőségeink. A második félidőben Rutai Balázs révén sikerült gólt szereznünk a bajnok ellen, ami külön öröm. Összességében nem lehetünk csalódottak – mondta Koós Károly, a kecskeméti együttes edzője, aki legközelebb január 10-én vezényli csapatát. A hírös városiak akkor, a 15. fordulóban a Dunaferrt fogadják 19 órakor a Messzi István Sportcsarnokban.

A mérkőzést követően két idegenbeli bajnoki vár a kecskeméti alakulatra, először az FTC, majd a DEAC vendégei lesznek. Az alapszakaszt hazai pályán zárja Koós Károly legénysége, február 17-én a Veszprémet fogadják.