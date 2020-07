Kikapott a Szeged vendégeként a KTE

Legutóbbi felkészülési meccsén az NB II.-es Szeged-Csanád Grosics Akadémia vendége volt az NB III.-ban szereplő KTE HUFBAU. A hazaiak három góllal bizonyultak jobbnak a KTE-nél.

Szeged-Csanád Grosics Akadémia – KTE HUFBAU 4 – 1

Kecskemét: Lékai – Puskás, Gál, Kis, Grünvald, Ludasi, Károly, Daróczi, Tóth, Szalai J., Asztalos. Csere: Vágó, Faragó, Szalai G., Edmilson, Hatvani, Gyarmati, Bodor, Urbán.

A KTE egyetlen találatát Károly Bálint szerezte az 54. percben, egy bal oldali beadás után csúsztatott a kapuba, 3–1-re módosítva az állást. Alig két perc elteltével tovább zárkózhattak volna a vendégek, Szalai József került a kapu elé, de éles szögből leadott próbálkozását követően hárította a kapus. A 63. percben Faragó Bence előtt is helyzet adódott, de ezt sem sikerült gólra váltania a hírös városi együttesnek. A hajrában szintén betalálhatott volna Faragó, illetve Tóth Dániel is, de elpuskázták a helyzeteiket. – Az eredmény önmagáért beszél, még ha nem is volt ekkora a különbség a két csapat között – mondta Gombos Zsolt, a kecskeméti együttes vezetőedzője a kecskemetite.hu portálnak nyilatkozva.

– Ennek ellenére a Szeged győzelme teljesen megérdemelt. Ahogy korábban is mondtam, minden mérkőzésen a győzelem a célunk, ezt tartom továbbra is, így csalódott vagyok. Fáradt volt a csapat, de a felkészülés ezen szakaszában ez mindkét gárdára igaz lehet, ezzel nem lehet mentegetőzni. Kijött az NB III. és az NB II. közötti különbség fizikális tényezőkben, a játék gyorsaságában, a párharcokat nem tudtuk megnyerni. Az ellenfélnek alapvetően nem is volt ziccere, cserébe mi csináltunk nekik, az első félidőben három gólt kaptunk saját hibánkból. Egy jó NB II.-es csapat könyörtelen a kapu előtt, közben mi a másik előtt nem használtuk ki a sanszainkat. Ezért mondtam már a Fradi elleni meccs után is, hogy a támadósorunkat legalább két játékossal meg kell még erősítenünk.