Kiemelt vidéki sportszervezet lett a sportiskola

Remek évet zárt a Kecskeméti Sportiskola a 2020/2021-es szezonban. Bár a korona­vírus-járvány itt is okozott nehézségeket, a fiataloknak lehetőségük volt az edzésre.

– A Kecskeméti Sportiskolában aranyeső volt, ebben a nehéz időszakban, a korlátozás ellenére is. Itt minden szövetség más rendelkezéseket hozott a járványügyi helyzet következtében, tehát voltak bajnokságok, amelyeket berekesztettek, de a versenyzés ellenére is a gyerekeket formában és edzésmunkában kellett tartani – nyilatkozta Ivkovicsné Béres Tímea, a Junior Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője.

– Akik versenyengedéllyel rendelkeztek, megtettek mindent annak érdekében, hogy biztonságos körülmények között, felkészülten várják a bajnokságok újraindulását – mondta.

Jelenleg 11 szakosztályban több mint 1300 gyermek sportol a sportiskolában. Ebben a szezonban is szép eredmények születtek, az atlétika-, az úszó-, a jégkorong-, a röplabda-, a cselgáncs- és a birkózószakosztály sportolói is nyertek aranyérmet.

– Voltak sportágak, ahol szép eredményeket értek el a szakosztályaink.

Az atlétika- és úszószakosztályokban tíz aranyérem született. A jégkorongosoknál az U14 és U16-os korosztály állhatott fel a dobogó legfelső fokára, és rendezőként is részt vehettünk az országos döntőben, szintúgy a röplabdaszakosztállyal, ahol minden korosztályban taroltak. A cselgáncsozók is három aranyéremmel lettek gazdagabbak, illetve a legfiatalabb birkózószakosztályunk is büszkélkedhet egy aranyéremmel – tette hozzá.

Ebben az évben a röplabdaszakosztály kiemelkedő eredményt ért el, és bekerült az ország tíz legjobban működő csapatai közé, ezáltal a Magyar Röplabda Szövetség ajánlásával lehetősége lett beadni akkreditációját a sportakadémiai címre.

– A röplabda Kecskeméten egy tradicionális sportág, nagyon elkötelezett szakmai stábbal. Ennek is köszönhető a remek eredményeik. A szakosztály külön sikere, hogy csatlakozni tudtak a röplabdaszövetség ajánlása által az akadémiai akkreditációhoz, ennek a folyamatában tartunk jelenleg. Ez egy hatalmas elismerés országos szinten is, és bármi lesz az eredménye – hiszen nem csak szakmai szempontokat vizsgálnak –, már az akkreditációs folyamat is remek a szakosztály számára, és egy nagyon szép jövőképet rajzolt ki, úgyhogy ezen az úton fogunk járni, de bízom abban, hogy ezt is siker koronázza – mondta Béres Tímea.

Az elmúlt években több beruházása is volt a Junior Sport Nonprofit Kft.-nek. A télen elkészült a Bányai Júlia Gimnázium tornacsarnoka, a jövőben pedig a Kocsis Pál Szakközépiskola tornatermét is modernizálnák.

– Az idén készült el a Bányai Júlia Gimnázium tornacsarnoka, mely a röplabdásoknak is nagy segítség volt az edzéslehetőségek biztosításában. Jelenleg folyamatban van a Zrínyi Ilona Általános Iskola udvarán két kültéri röplabdapálya létrehozása, a röplabdaszakosztály sportfejlesztési pályázatának keretében. Ennek a vége felé járunk. Ez azért is volt fontos, hogy a tanulók biztonságos környezetben tölthessék a szünetet és a sportolást. Ezenkívül nagy elismerés volt a Sportegyesületek Országos Szövetségének a Kiemelt Vidéki Sportszervezet támogatása, aminek köszönhetően az egyéni sportok számára egy erősítőtermet alakítunk ki a Bóbis Gyula Központban, de maga az, hogy elismertek minket, mint Kiemelt Vidéki Sportszervezetet ezen a területen, ez is nagyon jelentős eredmény, és remélem, hogy a jövőre nézve ennek lesz folytatása. A következő évek tervei között pedig a Kocsis Pál Szakközépiskola tornatermének felújítása áll – tette hozzá.