Kiélezett küzdelemben maradt alul a HÉP-Röpke SE

Az elmúlt hétvégén a női röplabda NB II.-ben is elrajtolt a bajnokság, a kecskeméti női röplabda csapat a bajnoki startnál a békéscsabai Linamar BRSE vendégeként 3:2-es vállalható vereséget szenvedett.

Remek formában voltak a kecskeméti röplabdás lányok tavasszal, a bajnokság felfüggesztésekor, hiszen nem elég, hogy elérték az alapcélkitűzésüket, és bejutottak az NB II.-ben a felsőházi rájátszásba, de ott mérkőzésről mérkőzésre egyre meggyőzőbb teljesítményt is nyújtottak, így egy remek széria szakadt félbe a számunkra a bajnokság felfüggesztésekor. Az őszi rajtra való felkészülés ugyanakkor nem volt problémamentes, hiszen a járványügyi korlátozások miatt mindössze négy alkalommal tudtak teremben edzeni, miután a járványügyi előírások miatt sok iskola tornatermét nem lehet használni. Szabadban persze annál nagyobb lelkesedéssel készültek a rajtra a lányok.

A csapatot vezetőedzőként újra Kása Róbert vezeti, a keretben ugyanakkor történtek változások. Távozott a csapattól Hemmert Ivonn, felhagyott a versenyszerű röplabdával Hemmert Kíra, Kiss Viktória és Murár Bettina. Ugyanakkor vannak érkezők is, Páli Petra és Korpácsi Netta visszatért Kecskemétre, Halla Petra pedig Budapestről csatlakozott a HÉP–Röpke SE keretéhez. Felemás előjelekkel utaztak el tehát Békéscsabára a hírös városiak, az előzmények miatt egyfajta ugrás volt ez a sötétbe, de végül nagy küzdelemben vállalható vereséget szenvedtek.

A BRSE magabiztosan kezdte az összecsapást, hiszen két szettet is zsinórban megnyert, ezt követően azonban a kecskeméti lányoknak sikerült talpra állniuk, és két szoros, izgalmas szettet nyerve 2:2-re egyenlítettek. A döntő játszma is kiélezett küzdelmet hozott, azt végül a hazai gárda nyerte meg 15:13 arányban.

Linamar BRSE–HÉP–RÖPKE SE 3:2 (25:7; 25:15; 23:25; 21:25; 15:13)

– A jelenlegi edzés körülményeinket tekintve ez egy nagyon szép eredmény, hiszen idegenből sikerült elhoznunk egy pontot – nyilatkozta a találkozót követően Kása Róbert, a kecskemétiek vezetőedzője. – Kicsit megilletődötten kezdtük a mérkőzést, a lányok nem nagyon voltak még a szezon előtt mérkőzés szituációban. Aztán ahogy teltek a játékpercek, a csapat egyre jobban érezte a játékot, felvettük a játékritmusát, ennek tudható be a fordulat a mérkőzésen. Úgy gondolom a végjátékban, ha kicsit jobban pattan a labda, akkor miénk a meccs. Nincsenek negatív érzéseim a mérkőzéssel kapcsolatban, szezonkezdésnek ez egy abszolút jó eredmény. Sajnos a jelenlegi vírushelyzetben nagyon korlátozottak a lehetőségeink arra, hogy teremben készüljünk a mérkőzéseinkre. Ezt tekintve is nagyon dicséretes a lányok teljesítménye a Békéscsaba ellen.

– Nagyon büszke vagyok a csapatra a körülményeket figyelembe véve – értékelte a találkozót Kenderes Dóra, a kecskemétiek csapatkapitánya. – Új játékosok is érkeztek hozzánk, ők is remekül teljesítettek az egész mérkőzésen. Az első két szettben sajnos minimális pontokat hoztunk, azonban ezt követően úgy láttam, hogy az egész csapatban fellobbant a tűz és onnantól kezdve remekül játszottunk. Az eredményt tekintve vesztettünk, de én mégis úgy érzem, hogy csapat szinten nyertesei vagyunk ennek a mérkőzésnek.

Legközelebb ezen a hétvégén, október 4-én vívnak bajnoki mérkőzést a kecskeméti röpis lányok, és egyelőre csak reménykednek abban, hogy a szurkolókat is be tudják engedni a mérkőzésre. Az már biztos, hogy az ifi csapat, amely elé célul az országos döntőbe jutást tűzte ki a vezetés, zártkapus mérkőzéseket fog vívni. Hogy a felnőtt csapat fogadhat-e szurkolókat, akár már most, ezen a hétvégén, az attól függ, hogy a röplabda szövetség milyen protokollt ír elő a járványhelyzet állásának függvényében.