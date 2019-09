Kiegyenlített rangadón a hajrában győzött az Ágas

Igazi rangadóra került sor a hétvégén a megye három Északi csoportjában, hiszen a négy forduló után százszázalékos Bugac a szintén veretlen, eddig mindössze egy mérkőzést döntetlenre adó Ágasegyházát fogadta. A nagy küzdelmet hozó mérkőzésen az Ágas elvitte a pontokat Bugacról.

Nagy volt a tét a mérkőzésen, hiszen a Bugac szerette volna a Solttal tartani a lépést, az Ágasegyháza pedig szerette volna megelőzni a hazai gárdát. Noha az első félidőben óriási küzdelem folyt a pályán, feljegyeznivaló gyakorlatilag nem akadt. Pedig küzdöttek, hajtottak a csapatok, vétlen szabálytalanságok miatt nem egyszer állt is a játék, ugyanakkor az volt a nézők érzése, hogy mindkét csapat nagyon vigyáz a saját kapujára, érezvén, hogy ezen a találkozón egy bekapott gól végzetes lehet. Ha birkózásban használt szabályokat alkalmazták volna az első játékrészben, a mérkőzésvezető minden bizonnyal mindkét csapatot megintette volna passzivitás miatt, a nézőknek pedig az első játékrész befejeztével az volt a benyomása, hogy az a fajta tipikus egygólos mérkőzés ez, amely aztán a végén 0–0-ára végződik.

A második játékrész elején Szabó Norbert tört be a jobb oldalról a vendég 16-osra, lövésszerű beadása azonban elsuhant a hosszú sarok mellett. Majdnem negyedórát kellett várni a következő kísérletre. Akkor Hojsza ívelte előre a labdát, a kapunak háttal Németh Zsolt csúsztatta meg, a pettyes azonban egy védői segédlettel elszállt a bal kapufa mellett. Hullámzó volt a játék, hol ez, hol az a csapat alakított ki néhány perces fölényt, de igazi ziccert kidolgozni továbbra sem sikerült egyik félnek sem. A 73. percben Torbán indította remek ütemű labdával a jobb oldalon megiramodó Horváth Józsefet, ő beadott, Szabó János középről fejelt mellé. A 77. percben Ivaskó unhatta meg, hogy kevés a próbálkozás, a félpálya közeléből küldte a kapu irányába szabadrúgásból a labdát, az azonban elszállt a kapu fölött. A 80. percben a hazai Somogyi vágott ki egy nagy szólót, végig cselezte az egész vendég térfelet, majd jobb oldalról beadott, Héjjas azonban tisztázott. A 85. percben Torbán küldött kapura jó harminc méterről egy szabadrúgást, labdája azonban centiméterekkel a keresztléc fölött suhant el. Egy percre rá Torbán adhatott be szögletet a jobb oldalról. Átívelte a labdát a bal oldalra, onnan Ivaskó fejelte vissza középre, egy védő még menteni próbált, ám a labda Szabó Jánost találta meg, aki jobbról, tizenkét méterről a bal alsó sarokba lőtt, 0–1. A hátralévő percekben a Bugac minden óvatossággal felhagyva hajtott az egyenlítésért, az utolsó két pontrúgáshoz még a hazai kapus, Lovas Tamás is feljött a vendégek 16-osára, gólt szerezni azonban már nem sikerült, így maradt a vendéggyőzelem azon a mérkőzésen, amelyen a döntetlen a játék képe alapján talán igazságosabb lett volna, gólt azonban ezen a napon csak az Ágas rúgott.

Szabó Árpád, a Bugac KSE játékosa: – A döntetlen igazságosabb lett volna, de ez van. A vendégek találtak egy gólt, és bár helyzetünk nekünk is volt, nekünk nem sikerült a hálóba találni. Az lehet, hogy játékerőben, kondiban a vendégcsapat egy kissé előrébb jár nálunk, de felvettük a kesztyűt, és ismétlem, érzésem szerint egy pontot megérdemeltünk volna.

Papp Zoltán: – Nagyon jó mérkőzést játszottunk a Bugaccal. Igazságos lett volna a döntetlen is, de Fortuna mellettünk állt, és nekünk sikerült gólt találnunk. A rossz talaj mindkét csapatot büntette, nekünk egy sérülésünkbe került a talaj, viszont le a kalappal a srácok előtt, mert óriásit mentek, küzdöttek, hajtottak, és ennek meg is lett az eredménye, hiszen sikerült megszereznünk a győztes gólt. A győzelmünk azonban nem érdemtelen, hiszen sokat tettünk érte. Fontos ez a győzelem, hiszen a Bugacot így sikerült megelőznünk, és nem szakított le minket a Solt Városföld páros. A szurkolóinknak pedig köszönjük, hogy ilyen sokat elkísértek bennünket. Hazai pályát teremtettek a számunkra Bugacon is, amióta itt vagyok Ágasegyházán, ilyet én még nem láttam. Örülök, hogy győzelemmel háláltuk meg a bizalmukat.

Bugac KSE–Ágasegyháza SE 0–1 (0–0)

Bugac, 200 néző, vezette: Bánáti Ádám (Bán Kristóf, Áman Réka)

Bugac: Lovas – Dömötör (Törteli 68.), Tholt, Erdélyi, Szalai (Bali-Hajagos 68.), Deli, Szabó Á., Szabó N. (Vakulya 84.), Gál (Bónus 74.), Somogyi, Szele. Játékos-edző: Tholt János.

Ágasegyháza: Benkó – Horváth V. (Ivaskó 42.), Lévai Zs., Lévai M., Magyar (Horváth J. 59.), Hojsza (Farkas 93.), Németh (Galamb 88.), Torbán, Szabó J. (Benda 91.), Héjjas, Molnár (Tutó 70.). Edző: Papp Zoltán.

Gól: Szabó J. a 86. percben.

Sárga lap: Somogyi a 75., ill. Németh a 31. percben.