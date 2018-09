Ki-ki meccset vív a Szerelme a Csanáddal

A megyei labdarúgó-bajnokság Déli csoportjában négy forduló után még mindig négy csapat százszázalékos, ez a szám az 5. forduló után azonban biztosan csökkenni fog, hiszen az éllovas Mélykút a 3. helyen álló Borota vendége lesz.

A Géderlaknak Hajóson, a Dusnoknak pedig Hercegszántón kell győznie ahhoz, hogy kihasználhassák a két rivális egyikének vagy akár mindkettőnek az elkerülhetetlen botlását. Az 5. Érsekcsanád a 6. helyezett Szeremléhez látogat, amelyik csapat győz, az szerencsés esetben akár a dobogóra is felléphet. Két újonc találkozik Kunbaján.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az Északi csoportban is örökrangadót vívnak, a Hetényegyháza fogadja a Kerekegyházát. Most ráadásul ez a két gárda vezeti a tabellát, hiszen a hazai Hetény az éllovas, a vendég Kerek pedig a 2. helyen áll. Amennyiben a derbin döntetlen születik, akár az élre is felugorhat a Kecskeméti LC vagy a Kiskunfélegyházi HTK II., ehhez a kecskemétieknek Tiszaalpáron, a félegyháziaknak pedig Kiskunmajsán kellene győzniük, egyik sem ígérkezik könnyű feladatnak.