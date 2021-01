Kevés mozgás lesz a Tiszakécskei LC kerétben

Új év, új remények. Így van ez mindenütt, de főleg a sportban. A Tiszakécskei LC NB III.-as labdarúgócsapata is azt reméli, hogy élen tudnak végezni a Keleti csoportban, és ezzel egy osztállyal feljebb tudnak lépni.

Az idei szituációhoz hasonló esetre volt már példa, mégpedig a 2017/2018-as bajnokságban. Igaz, akkor nem a Keleti, hanem a Közép csoport élén végzett a Tiszakécske és jutott fel az NB II.-be. Az utolsó mérkőzésén azt a Szentlőrincet győzte le, 3–0 arányban, akik az elmúlt évi csonka bajnokságban, az NB III.-ban a legjobb másodikként vállalták a magasabb osztályt, és így nem a Tiszakécske maradt bent, hanem ők folytathatták pályafutásukat a másodosztályban. A kiesés természetesen minden tiszakécskei szurkolót, játékost, vezetőt megviselt, de nem adták fel, és új edzővel,

Nagy Sándorral, új játékosokkal vágtak neki az új bajnokságnak.

Az eddig lejátszott huszonegy fordulóban – ebből kettő már a tavaszi – tizennyolc mérkőzést megnyertek, kettőt elveszítettek, egy alkalommal pedig döntetlent játszottak. Ötvenöt pontot gyűjtöttek, és ezzel négy ponttal megelőzik az utánuk következő Jászberényt, tizennéggyel pedig az Eger csapatát. A cél, hogy jövőre ismét az NB II.-ben tudják rúgni a labdát.

– Az már köztudott, hogy január 13-án kezdődik a közös felkészülésünk – mondta Nyilas Elek sportigazgató. – Természetesen az egyéni edzések már ennél korábban elkezdődtek, a megfelelő feladatokat minden játékos egyénre szabottan megkapta. A célunk a nyár óta semmit sem változott, újra másodosztályúak akarunk lenni. Nagyon nagy mozgás nem várható a keretben, hiszen a csapat tagjai bizonyították, hogy lehet rájuk számítani. Ha nem is mindenki egyformán szerepelt, mert voltak olyanok, akik kevesebb lehetőséget kaptak, de ők is sokat segítettek.

Minimális mozgás azért várható, neveket egyelőre nem tudok mondani,

de amint sikerül velük megegyezni, akkor nyilvánosságra hozzuk az igazolásokat. Biztos vagyok abban, hogy a játékosaink nagy kedvvel és nagy labdaéhséggel térnek majd vissza a téli pihenőről, mert egy labdarúgónak egy-két hét kihagyás is valósággal elvonási tüneteket produkálhat, ez pedig jóval több volt most annál. Így aztán nagy elánnal és elszántsággal fogjuk belevetni magunkat a munkába.

Ebben az időszakban edzőtáborba is szokott menni a csapat, aminek a szervezését már nyáron el szokták kezdeni. A járványügyi helyzetben azonban ez most nehézséget okozott volna, így ezúttal ez elmarad. Ettől függetlenül nem esnek kétségbe, mert a Városi Sportcentrumban minden lehetőség adott a jó felkészülésre, bármilyen évszakban tudnak ott gyakorolni, különböző feladatokat elvégezni. Nyilas Elek szerint a közös edzőtáborozásokban nem is mindig az a cél, hogy jobb körülmények közé menjen a csapat, hanem hogy az egész évi monotóniából a megszokott helyről egy kicsit kimozduljanak, valamint hogy az érkező játékosokat is jobban megismerjék, összeszokjanak velük. Erre most Tiszakécskén adódik lehetőség, így hazai környezetben készülnek fel a tavaszi mérkőzésekre.

A csapatnál az őszi szezonban többen is megsérültek, néhányan műtéten estek át.

Ezzel kapcsolatban a sportigazgató elmondta, hogy valamennyiüknek javult az állapota. Viccesen meg is jegyezte, hogy reméli, senki sem sérült meg a pihenőidőszakban. A műtöttek a rehabilitáció különböző szakaszaiban vannak, és úgy tűnik, hogy mindenki elkezdheti majd a kültéri mozgást, a futásokat. Nyilas Elek reményét fejezte ki, hogy a bajnokság vége felé már mindenki be tud majd kapcsolódni a játékba, és együtt tudnak majd örülni a bajnokság megnyerésének.