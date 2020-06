Ketrec-kupa hatodszor

Jövő hét végén Kiskunfélegyházán újra pattog a labda. Igaz, hogy csak egy kispályás torna keretében, de a labdarúgás elvonási tüneteinek a kezelésére egy ilyen rendezvény is alkalmas.

A Ketrec-kupa kitalálója és főszervezője Lovas Tamás, aki ezer szállal kötődik a labdarúgáshoz, jelenleg a Bugac KSE-nél dolgozik utánpótlásedzőként. Kérdésünkre elmondta, hogy az első Ketrec-kupát 2016. július 2-án rendezték meg, és mindjárt abban az évben megszervezték a másodikat is.

– A célom ennek a tornának a megszervezésével az volt, hogy a térségben a labdarúgás szempontjából holtszezonban is versenylehetőséget biztosítsunk amatőröknek és akár NB-s szinten futballozó játékosoknak egyaránt – felelte arra a kérdésre, hogy milyen szándékkal hozta életre ezt a rendezvény. – Éppen ennek érdekében nincs is korlátozva, hogy kik nevezhetnek, csupán az alsó korhatárt írtuk elő, ami a betöltött 16. év. Ami a jelentkező csapatokat illeti, az összkép vegyes, hiszen az egészen fiatalokból állóktól kezdve a rutinos, aktív labdarúgással már felhagyó játékosokból kialakult csapatok is rendszeresen szoktak nevezni. Nagy örömmel tölt el, hogy NB-s szinten futballozó játékosokat is megmozgat a torna, illet­ve az is színesíti a mezőnyt, hogy olyan játékosok is részt vettek már a viadalon, akik soha nem voltak aktív labdarúgók.

Az első esztendőt leszámítva – amikor mindjárt kettőt is megszerveztek –, rendre nyaranta rendezik meg ezt az eseményt, jellemzően még a labdarúgó-bajnokságokra történő felkészülés megkezdése előtt. Az eddig lezajlott tornák helyszíne, egy kivételével, a lakiteleki műfüves pálya volt, az idén azonban a Kiskunfélegyházi HTK sporttelepén kerül sor az eseményre, ott ugyanis lehetőség nyílik arra, hogy egyszerre két pályán is lehessen meccseket játszani. A helyszínváltoztatásnak az is az oka, hogy a legutóbbi tornákra Kiskunfélegyháza és környékéről volt a legtöbb jelentkező.

Az eddigi győztesek sora a településeket tekintve egyáltalán nem egyhangú. A legelső tornán a kiskunfélegyházi Derby győzött. A második tornán a lajosmizsei NNC Frogs, a harmadik alkalommal az orgoványi Spílerek diadalmaskodott, a negyediken a második torna győztese, az NNC Frogs duplázott, a legutóbbi megmérettetést pedig a rutinos kiskunfélegyházi B oldal csapata nyerte.

Arra a kérdésre, hogy a jelentkezési díj ellenében mire számíthatnak azok, akik sikerrel szerepelnek, elmondta: az első három helyezett serleget és oklevelet kap, illetve különdíjban részesül a gólkirály, a legjobb játékos, valamint a legjobb kapus is.

Némi merészség kellett ahhoz, hogy az idei tornát már május végén meghirdessék, ráadásul a potenciális létszámot is növeljék, hiszen az idén először húsz csapat nevezhet. Sokáig nem is tolongtak a jelentkezők, érthető módon, hiszen a járványhelyzet miatt megannyi korlátozás volt érvényben, és érzékelhető volt az emiatt érzett bizonytalanság, az elmúlt héten azonban, amikor már érezhetően kezdett visszatérni az élet a normális kerékvágásba, jelentősen megugrott a jelentkezők létszáma. Olyannyira, hogy aki nem akar lemaradni, annak érdemes mielőbb leadnia a nevezését. A nevezés határideje június 17., szombat, 17 óra. A tornát pedig június 20-án, azaz mához egy hétre rendezik meg.

Sokáig úgy festett, hogy csakis zárt kapuk mögött csaphatnak össze a helyezésekért a csapatok, ez azonban változott, bár a biztonságra így is ügyelnek. – Most már biztossá vált, hogy a szurkolók és a családtagok is megtekinthetik az eseményt, természetesen kötelezően betartva az egymás közt tartandó, előírt másfél méteres távolságot – biztatta az érdeklődőket Lovas Tamás.