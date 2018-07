Két viadalon bizonyítottak a kiskunfélegyháziak

Két versenyen is jól állták a sarat a DMTK-Kiskunfélegyházi VSE versenyzői. A legjobb eredményt Papp Laura érte el, ő mindkét viadalon aranyérmet szerzett.

A DMTK-Kiskunfélegyházi VSE Aquasport versenyzői két viadalon is szerepeltek az elmúlt hétvégén. Az egyik a Balassagyarmaton rendezett XXII. Palóc Triatlon Verseny, míg a másik a veresegyházi aquatlon országos bajnokság volt.

Előbbi megméretésen a gyermek leány kategóriában (300 méter úszás, 8 kilométer kerékpározás, 2 kilométer futás) Papp Laura arany-, Csontos Dóra ezüstérmet szerzett, Vincze Nádja kilencedik lett.

Gyermek fiú kategóriában (300 m, 8 km, 2 km) Trungel-­Nagy Zalán az ötödik helyen ért célba, ahogy Trungle-­Nagy Kolos is az ötödik helyen zárt a serdülő fiú kategóriában (500 m, 12 km, 3 km). Fricska Anna az ifi lányok között (750 m, 20 km, 5 km) lett ötödik, míg Fricska Fanni a junior nők (750 m, 20 km, 5 km) mezőnyében hetedik.

Az egyéni korosztályos versenyek után a bátrabbak váltóban is kipróbálhatták magukat. A DMTK-Kiskunfélegyházi VSE három csapatot is indított, még az edzői gárda is versenyre kelt és kiváló eredményükkel példát mutattak, bizonyították rátermettségüket. A Hajdú László, Bozsó István és Papp István edzőkből összeálló csapat az előkelő második helyen végzett. A Papp Laura, Csontos Dóra és Vincze Nádja trió aranyérmet szerzett, a Fricska Anna, Trungel-Nagy Zalán és Trungel-Nagy Kolos alkotta csapat pedig negyedik lett.

A veresegyházi versenyen tóúszással kezdtek az indulók, majd a homokos, erdős szakaszon futották le a korosztályuknak megfelelő

távot.

Kiváló formájának köszönhetően Papp Laura megszerezte az aquatlon országos bajnoki címet. Csontos Dóra hetedikként, Vincze Nádja tizenötödikként teljesítette a távot (300 méter úszás, 2 kilométer futás), míg Fricska Anna korosztályában hatodik lett (1 km, 5 km).

A kiskunfélegyházi versenyzők felkészülését Bozsó István, Hajdú László, Nagy Viktor és Papp István edzők segítették.