Két tornát rendez meg Soltvadkert

Izgalmasnak és színvonalasnak ígérkező teremtornát rendeznek Soltvadkerten.

A Ba-Csa Trade Kft. Kupára hat csapat nevezett be az idén. A Bács-Kiskun megyei első osztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő Soltvadkerti TE és az Akasztó FC. A viadalon képviseltetik magukat további helyi erők is, nevezetesen a megye hármas Vadkert FC és a Soltvadkerti TE ificsapata. Elindul a megyei másodosztályú bajnokság Déli csoportjának az egyik ütős legénysége, a Kunbaja, szerencsét próbál a megye hármas Bócsa is. Megyén kívülről is érkezik egy résztvevő, mégpedig Szegedről az SZVSE, amely a Csongrád megyei első osztályú bajnokság listavezetője. És természetesen indul az idén is a tavalyi címvédő, aki nem más, mint a Bács-Kiskun megyei játékvezetők csapata. (A játékvezetőknek az idén ez már a harmadik fellépése.) Az első az országos torna volt, amit Bács-Kiskun megye megnyert, a második a múlt heti, keceli egymás közötti torna, amelyen a kalocsai sporik diadalmaskodtak a kollégáik fölött. Ezúttal nem egymás között viaskodnak a sípmesterek, hanem a labdarúgóknak mutathatják meg, újra, hogy nem csak a síp fújásához értenek.

A tornán kétszer tizenöt perces mérkőzéseket vívnak a két hármas csoportba osztott csapatok. Az A csoportba került a Soltvadkerti TE, az Akasztó, a Bócsa és a játékvezetők csapata, a B jelű csoportba nyert besorolást a Vadkert FC, az SZVSE, a soltvadkerti ifi és a Kunbaja. Az első csoportmérkőzést reggel kilenc órakor vívja a Soltvadkerti TE és az Akasztó, az utolsó csoportmérkőzést a tervek szerint délután négy órakor zárja a Szegedi VSE és a soltvadkerti ifi.

Ezután következnek, 16 órai kezdettel a helyosztók, amelyek során értelemszerűen a csoport első helyezettjei játszanak a trófeáért, a csoportok második helyezettjei a bronzéremért, a 3. helyezettek pedig azt döntik el, ki lesz az ötödik helyezett.

A rendezvény 18 óra 20 perckor zárul az ünnepélyes eredményhirdetéssel.

A soltvadkerti csarnok vasárnap sem marad kihasználatlan, akkor ugyanis a VII. idős és ifjabb Tasnádi Miklós-emléktornát rendezik meg a 2009. után született korosztályok számára. Reggel 9 órakor kezdik meg a csapatok a küzdelmeket, a résztvevők: SC Hirős Ép, Kiskunhalas FC, Szilády RFC, Kecskeméti UFC, Kiskőrös LC, Solt FC, Akasztói Focisuli, Soltvadkerti Foci-Suli Sportegyesület. Itt is két csoportban csapnak össze a csapatok, majd 14 órakor kezdődnek a helyosztók.