Két pontot vesztett Tiszafüreden a Tiszakécske

A 33. fordulót bonyolították le az NB III-as labdarúgó bajnokság Keleti csoportjában. A listavezető Tiszakécske a 12. helyen tanyázó Tiszafüredi VSE vendége volt.

Az előző fordulóban a hazaiak súlyos, 5–0-as vereséget szenvedtek Cegléden, míg a tiszakécskeiek a Balassagyarmatot verték 1–0-ra.

A hazaiak kapuját Ladányi Patrik védte, aki korábban három és fél évet játszott Tiszakécskén. A vendégek nem titkolt szándéka, hogy megnyerjék az NB III-as bajnokság Keleti csoportját – ennek tudatában lépnek pályára minden találkozón. A mostani mérkőzés sem ígérkezett könnyűnek, tudták ezt a játékosok, és tudta ezt Nagy Sándor vezetőedző is. Az első játékrészben nem úgy játszott a Tiszakécske, ahogyan az elvárható lett volna tőle, de egyik fél sem tudta bevenni a másik kapuját. A második félidőben a tiszaföldváriak próbálták dűlőre vinni a játékot és egyre többet rohamoztak. Szögleteket harcoltak ki, és egy szögletrúgás után sikerült is megszerezniük a vezetést, 1–0. A tiszakécskeiek egyenlítő gólja is szögletrúgás után született. Simon adta be a labdát, bal oldalról Pál pedig senkitől sem zavartatva fejelt a kapuba, 1–1. A hátralévő időben a listavezető mindent megpróbált annak érdekében, hogy a maga javára tudja fordítani a mérkőzést, de az eredmény már nem változott. Mivel a BVSC-Zugló 3–1 arányban legyőzte a Sajóbáboyn csapatát, nyolc pontra csökkent a tiszakécskeiek előnye velük szemben.

Tiszafüredi VSE–Tiszakécskei LC 1–1 (0–0)

Tiszafüred, vezette: Kátai Gábor (Szabó Ferenc Szilárd, Pogonyi Ferenc).

Tiszafüred: Ladányi – Iván, Fehér, Kalóz, Bíró (Barzsó 56.), Vincze (Tóth N. 56.), Csiki, Lakatos (Háda 70.), Szövetes, Barna, Szabó T. Vezetőedző: Dorcsák Zoltán

Tiszakécske: Molnár – Oláh, Csáki, Kalmár, Albert, Horváth Attila (Zvara 76.), Pongrácz (Pál 62.), Farkas, Simon (Galacs 76.), Gyurján (Ternován 62.), Fülöp. Edző: Nagy Sándor

Gól: Szabó T. 53., illetve Pál 72. Sárga lap: Szabó T. 94.

– Nagyon érdekes volt ez a mérkőzés, mert nem csak a Tiszaföldvárral, de az időjárással és a pálya talajával, azon belül pedig a fű magasságával is meg kellett küzdenünk – nyilatkozta a mérkőzés után Nagy Sándor. Nagyon sok olyan körülmény volt, ami nehezítette a játékunkat, ez azonban nem indokolja, hogy ezt a mérkőzést ne lehetett volna megnyerni. Az első félidőben teljesen mást játszottunk, mint amit megbeszéltünk. Ez a második félidő elején meg is bosszulta magát, mert az ellenfelünk ezt kihasználta. Szerencsére sikerült ritmust váltanunk, sikerült egyenlítenünk, és benne is volt a levegőben az, hogy meg tudjuk nyerni a mérkőzést. Sajnálom, hogy a kaput nem tudtuk bevenni ezután. Minden pontnak örülni kell, és továbbra is az a célunk, hogy megnyerjük a bajnokságot. Jó dolog, hogy nem kaptunk ki, de rossz dolog, hogy nem nyertük meg a mérkőzést.

További eredmények: Putnok–DVSC II 3–3, Tállya–DVTK II 0–2, Eger–Balassagyarmat 0–1, Salgótarján–Cegléd2–2, Mezőkövesd II–Kisvárda II 2–4, BVSC-Zugló–Sajóbábony 3–1, Sényő–Tiszaújváros 0–0, Hatvan–Jászberény 0–0, Füzesgyarmat–Gyöngyös 3–2.

