Két nyugat-magyarországi túra előtt állnak a férfi kosarasok

Az elmúlt hét a Zalaegerszeg jegyében telt a Duna Aszfalt-DTKH férfi kosarasai számára – két győzelemmel zárták a ZTE elleni két összecsapást –, ezen a héten újra a Dunántúlra utaznak Wittman Krisztiánék. Szerdán este a hűség városában meccselnek, a 12. fordulóból elhalasztott soproni mérkőzést vívják meg, a hétvégén, szombaton pedig Szombathelyre látogatnak.

Zsinórban három győzelemmel a hátuk mögött várhatják a szerdai bajnoki folytatást Váradi Kornél tanítványai, ám a sorozatterhelés okozta sérülések nem könnyítik meg a csapat életét.

A soron következő, szerdai ellenfél, a Sopron KC mérlege hazai pályán nyolc mérkőzés után négy győzelem és négy vereség, tehát ötven százalékos, de nagy csapatok is buktak már el a Novomatic Arénában, mint például a Falco KC Szombathely. A még formálódó házigazdáknál Bernard Thompson büszkélkedhet a legjobb pontátlaggal (17.5), de Borisov és Jogela is rendre tíz egységen felül teljesít eddig az alapszakaszban, és az új amerikai légiósaik sem maradnak le a fentiektől. Az eddigi tizenhét találkozójukból hetet tudta megnyerni, ezzel a teljesítménnyel a tabella 10. helyén állnak.

Nehéz összecsapás vár tehát a jelenleg 8. pozíciót elfoglaló Duna Aszfalt-DTKH Kecskemétre Sopronban, ám ahogy a Szolnok és a ZTE ellen is sikerült idegenben diadalt aratni – az volt az első két idegenbeli sikerük a hírös városiaknak az idei bajnoki évben –, úgy erre ezúttal is minden esély megvan rá.

– Folytatódik a sorozatterhelés, két idegenbeli meccs vár ránk a héten, szerdán a hazai pályán rendkívül veszélyes Sopronhoz látogatunk – utalt a szerdai feladatra Váradi Kornél, a kecskemétiek vezetőedzője. – Sok változás történt náluk a szezon során, még csiszolják az új a csapatot. Ők is hasonló helyzetben vannak, mint mi, azaz minél több meccset kell nyerniük, ha szeretnének a nyolc közé kerülni. Ennek fényében úgy gondolom, hogy kettőzött erővel készülnek ellenünk, nagyon nehéz meccs vár ránk. Több szerkezetben is képesek felállni és eredményesen kosárlabdázni. Mint mindig, most is maximálisan felkészültünk belőlük, és a saját játékunkat is tudtuk még pontosítani. Sajnos a munkánkat sérülések hátráltatják, tehát csak a meccs napján fog eldőlni, hogy kire számíthatunk, és mekkora terhelést kaphat. Úgy néz ki, hogy Wittmann Krisztiánra nem számíthatunk ezen a mérkőzésen, ám ha ugyanazt a fegyelmezett játékot tudjuk bemutatni, mint a legutóbbi idegenbeli összecsapásainkon, akkor tovább növelhetjük sikereink számát.

Borítóképünk illusztráció.