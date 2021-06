Két kapussal és egy középpályással erősített a KTE

Újabb három játékos szerződtetését jelentette be a KTE HUFBAU, hétfőn két kapus és egy középpályás csatlakozott a kecskemétiek keretéhez.

A kazincbarcikai születésű kapus, Varga Bence igen fiatalon az MTK akadémiájára került, ahol folyamatosan lépkedett előre az utánpótlásban. A felnőttek között a 2015/2016-os szezonban Kazincbarcikán mutatkozott be, másfél szezon alatt 18 meccsen védett, tagja volt az NB III.-ban bajnoki címet ünneplő együttesnek is. Az MTK viszont számított rá, a következő három szezonban cserekapusnak számított a fővárosiaknál, emellett védett a tartalékoknál is. A Magyar Kupában folyamatosan kapta a lehetőséget, a 2019/2020-as szezonban a nagy menetelés során 9 alkalommal volt kezdő, illetve 1 mérkőzésen az NB II.-ben is bemutatkozhatott a másodosztályt megnyerő csapatban. A feljutás után az MTK kölcsönadta, Szegeden 23 bajnokin védett. A 25 esztendős, 192 centiméter magas hálóőr most is kölcsönbe érkezik Kecskemétre.

Kersák Roland szintén kapus, utánpótlás pályafutását egy rövid III. Kerületnél töltött kitérővel, végig a Ferencvárosnál töltötte, bekerült a korosztályos magyar válogatottba is, majd Soroksáron és Salgótarjánban kezdte el bontogatni szárnyait a felnőttek közt. A 2018/2019-es szezonban az RKSK kapusa volt, innen igazolt Dabasra, ahol a mögöttünk hagyott idényben abszolút alapember volt, 37 mérkőzésen védve a legkevesebb (29) gólt kapta csapata a bajnokságban.

A 23 esztendős Marsa Levente Kecskeméten kezdett el futballozni, utánpótlás pályafutása döntő részét a KTE LA kötelékében töltötte 2008-2016-ig. Ezt követően azonnal a felnőtt futballba lépett 17 évesen, a KHTK-val kétszer nyert bajnokságot, majd folyamatosan egyre erősebb csapatokba és magasabb osztályba lépett, a Dabas-Gyón, legutóbb pedig az FC Dabas játékosa volt. Marsa Levente a mögöttünk hagyott szezonban az FC Dabas egyik legnagyobb erőssége volt a középpályán, átlagon felüli technikai képességei és rúgótechnikája mellett a mezőnymunkából is vastagon kivette a részét. Marsa csupán egy mérkőzést hagyott ki a bronzéremmel záruló szezonban, 37 mérkőzésen 6 gólt jegyzett.