Két helyszínen is jelesre vizsgáztak a kecskemétiek

A Kecskeméti TE súlyemelői az elmúlt hétvégén két helyszínen is dobogóra lépek, és remekül szerepeltek mind a Masters Országos Bajnokságon, mind pedig a Műegyetem Kupán.

A Kecskeméti TE felnőtt versenyzői a mögöttünk álló hétvégén a fővárosban, a Műegyetem Kupán jeleskedtek és szereztek értékes helyezéseket. Pethő Melinda 135 kilogrammos eredménnyel lett súlycsoportja bronzérmese. Két kecskeméti versenyző, Nagy Noel és Megyeri Dávid a 81 kilogrammos súlycsoportban indult. A viadalon Nagy Noel 274 kg (123;151) egyéni csúccsal lett ezüstérmes, Megyeri Dávid pedig csak egy hajszállal maradt le a dobogóról, és a negyedik helyen végzett.

A Műegyetem Kupával egy időben zajlott, szintén Budapesten a Masters Országos Bajnokság, amelyen három kecskeméti súlyemelő emelte a súlyokat. M50 korosztályban két kecskeméti aranyérem is született. Nagy Noel 81 kg-os súlycsoportban kilencszer írta át az országos csúcsot és 200kg-ot (90;110) teljesítve lett országos bajnok. Benkő Attila a 96 kilogrammos mezőnyben 153kg-os (65;88) eredménnyel állhatott a dobogó legfelső fokára. M45 korcsoportban Hoffmann Károly 155kg-ot (65;90) teljesített 102 kilogrammos súlycsoportban, ami a számára ezüstérmet jelentett a bajnokságon.

Bálint Csaba, a hírös városi súlyemelők vezetőedzője elmondta, hogy a masters versenyzők eredményei azért is fontosak, mert példaként szolgálnak az utánpótlás korosztály számára és minden bizonnyal nekik is szerepük van abban, hogy szerencsére egyre nagyobb létszámban ismerkednek a súlyemeléssel minden korosztályban. Érdemes azt is megemlíteni, hogy a felnőtt versenyzőkkel tartott Kmegy Máté is, aki ezúttal nem versenyzőként, hanem edzőként segítette a csapatot. A hétvége különlegessége volt még, hogy Nagy Noel a mastersek, míg a fia, Nagy Noel a felnőttek mezőnyében bizonyított és javított egyéni csúcsokat.

Az előttünk álló hétvégén sem maradnak a súlyemelők verseny nélkül, ugyanis Kecskeméten kerül megrendezésre a Junior Országos Bajnokság, október 24-25-én, a Bóbis Gyula Csarnokban. A Kecskeméti TE népes csapattal, kilenc versenyzővel – Árva Cintia, Klajó Kinga, Vincze Bianka, Nagy Adrienn, Székely Alexandra, Sándor Panka, Balog Ádám, Nagy Dániel és Kocsis Bálint – képviseli a várost.

– Terveink szerint három-négy érmet és persze köztük bajnoki aranyat is szeretnénk szerezni, valamint értékes helyezéseket szeretnék elérni – jelezte elvárásait Bálint Csaba, a hírös városiak vezetőedzője.