Két fordulóval a zárás előtt élesedik a harc a dobogós helyekért

A Kiskőrös a megye egyben, a Lakitelek pedig a megye kettőben harcol az ezüstéremért. A hétvégi fordulóban mindkét csapat győzött, és mindkét csapat eltökélten harcol a második helyért.

A Kiskőrös a hétvégén a Duna Aszfalt TVSE vendége volt, kemény meccset játszott a hazaiakkal. Remek iramban kezdődött a találkozó, amelyen a vendégek a 20. percben szerezték meg a vezetést. Ezt követte egy váratlan, a semmiből kipattant közjáték, egy pillanat alatt hatalmas dulakodás robbant ki. Hat percbe telt, mire a játékvezető úgy-ahogy rendet teremtett, majd kiosztott egy-egy piros lapot és egy sárgát. Az ítéletével szinte senki nem értett egyet, abban viszont igen, hogy senki nem cserélt volna a játékvezetővel. A mérkőzésnek az első játékrész vége felé lehetett volna egy fordulópontja, a Tóth Tamással szembeni szabálytalanságért megítélt, István által elvégzett büntetőt azonban Ámann hárította. Hogy mennyire fontos a kőrösiek számára az ezüstérem, azt jól jelezte, hogy a szünetben Miskovicz Bálint, a vendégek trénere, amikor meghallotta, hogy a rivális Kiskunfélegyháza 3–1-re vezet, csak legyintett. – Nekünk az a lényeg, hogy ez itt ma legyen meg.

A második játékrészben küzdött, hajtott a hazai csapat, ziccereket azonban nem sikerült kialakítania, ezúttal a veszélyes átlövések is elmaradtak, no meg a rutinos kőrösi gárda sikerrel lassította a kécskei fiatalok lendületét. A végén két kontrát még góllal fejeztek be a vendégek, így elvitték a három pontot, és nagyon örültek a győzelemnek, hiszen így már csak egy diadalra van az ezüstérem.

Egy házzal odébb és egy osztállyal lejjebb, Lakiteleken a Pálmonostorát fogadta az a klub, amely a tavasszal állt be az ezüstért harcolók sorába. Amikor Lakiteleken télen körvonalazódott, hogy „Miért is ne?” alapon megpróbálják a feltöltési szabályt, kihasználva a megye egyet, a csapat még a 6. helyen állt. Ezt a céljukat télen még nem deklarálták, hiszen az akkori helyezés láttán a kívülállók közül sokan talán hahotáztak volna. Amikor nyilvánosságra kerültek a licenckérelmek, már a 4. helyen állt a gárda, a végjátékban pedig akár ezüstérmes is lehet, ha nyeri a hátralévő két mérkőzését. – Köszönhető ez a körbeveréseknek is, hiszen a riválisaink fontos pontokat vesztettek, míg mi, a Kerekegyháza elleni vereséget leszámítva, nagyon szépen meneteltünk – elemezte a helyzetet Sáfár Sándor. – Meglehetősen fiatal a keret, a csapat gerincét 24-27 év körüli játékosok alkotják, de van néhány húszéves is, a hétvégi meccsünkön meg például a 16 éves Kasza volt kezdő, és jól is játszott. Jó a kondink, a srácok végig bírják a meccseket, megvannak a góllövőink, elég sok középpályásunk is rendre betalál, tehát nem csak egy-két emberre van kihegyezve a góllövés. A balhátvédem is rúgott négyet az idén. És jó a csapatszellem. Edzések után senki nem siet haza, volt már olyan, hogy zsíroskenyerezgetés mellett este tizenegyig elbeszélgettünk. Ugyanakkor a bajnokság vége egyre nehezebb. A Pálmonostora elleni meccsünk sem volt egyszerű. Tudtuk, hogy a Monostora kellemetlen ellenfél, jó durva meccs is kerekedett belőle, ezt mutatja a két kiállítás is. De a hátralévő két forduló sem lesz könnyebb, hiszen most hétvégén Tiszaalpárra megyünk – az ugyebár örökrangadó, ott bármi lehet –, a végén pedig fogadjuk az SC Hírös-Épet – taglalta az esélyeket a lakitelekiek trénere.

Az SC Hírös-Ép elleni rangadó dönthet a 2. helyről, az ugyanakkor csak később derül ki, hogy akár a 3. helyezés is érhet megye egyes helyet.

Elgázolta a Szállást a Félegyháza

A megye egyben három fordulóval a zárás előtt a három pont előnnyel éllovas Kiskunfélegyháza a Szabadszállást fogadta a hétvégén. A vendégek a 11. percben Kotliár révén még megszerezték a vezetést, ám a 30. percben előbb Palásti egyenlített, majd Marsa két perc alatt fordított. Ami a második félidőben következett, azt Szabadszálláson bizonyára igyekeznek mielőbb elfelejteni. Ez a győzelem ugyanakkor azt is jelenti, hogy a KHTK a jövő hétvégén egy újabb győzelem esetén már bajnokot avathat.

A hajrában rabolt pontokat az Ágas

A Kerekegyháza második csapatához utazott a megye három Északi csoportjában az Ágasegyháza. Remek mérkőzést vívott a két csapat, és bár derekasan küzdöttek a vendégek, a hazai gárda az utolsó negyedórára – megérdemelten – kétgólos előnyre tett szert, akkor úgy festett, hogy eldőlt a meccs. Az Ágasegyháza azonban nem adta fel, és annak ellenére, hogy talán már maguk sem hittek a pontszerzés lehetőségében, Csizmadiának a 85., Gudmonnak a 87. percben szerzett góljával bravúros döntetlent értek el.