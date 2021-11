Két derbit vívnak vasárnap északon

A megyei másodosztály bajnokság őszi idénye az előző hétvégén befejeződött, e hétvégén vasárnap a megyei első osztályban pedig a megyeszékhely körzetében nem vívnak megyei első osztályú meccseket, ilyenkor aztán felértékelődik a megye három, és főleg az ott esedékes rangadók. Ezen a hétvégén egy szomszédvári derbit és egy klasszikus derbit vívnak meg a megyei harmadosztályú bajnokság Északi csoportjában.

A Helvécia és a Ballószög klasszikus szomszédvári derbi. A két települést hat kilométer választja el egymástól, így természetesen kiemelten kezelik mind a két településen a két csapat találkozását, történjen az bármelyik osztályban. Ezúttal a harmadosztályban kerül megrendezésre a mérkőzést.

Jelenleg a tizenhat csapatos mezőnyben a Helvécia tizenkét forduló után 19 megszerzett ponttal a negyedik helyen áll, a Ballószög pedig 16 ponttal a hatodik helyen tanyázik. Ami a rúgott és a kapott gólokat illeti, Helvécia gólkülönbsége 34–22, a Ballószögé pedig 25–26. Szoros mérkőzésnek ígérkezik tehát a szomszédvári rangadó.

– Nagyon örülünk annak, hogy néhány év elteltével ismét lesz szomszédvári ragadó Helvécia és Ballószög település csapatai között, köszönhető ez az idén tavasszal újonnan alakult ballószögi futball egyesületnek – vezette föl a mérkőzést Tímár Zoltán, a Helvéciai SE edzője. – Ami a saját csapatomat illeti, így év vége felé már fogyatkozik keretünk, elsősorban sérülések, munkahelyi elfoglaltságok miatt, de így is teljes erőbedobással fogunk küzdeni a fontos három pontért. Amire a legbüszkébbek vagyunk, hogy egyesületünk szinte egyedülálló a különböző korosztályok összehangolásában, ugyanis legfiatalabb játékosunk 16, legidősebb pedig 68 éves. Szeretnénk még hosszú évekig fenntartani a szabadidős, de mégis maximálisan komolyan vett labdarúgást településünkön. Sajnos a bajnokságban az első három helyezett csapat kicsit megugrott a mezőny többi tagjától, de szezonvégi célkitűzésünk továbbra is marad, nagyon szeretnénk odaérni a dobogóra.

– Először is nagyon szeretnék köszönetet mondani a Helvéciának, ugyanis több alkalommal is kölcsön kaptuk a pályájukat a hazai bajnoki meccseink megrendezéséhez – fejezte ki háláját Nagy Krisztián, a tavasszal újjászületett Ballószögi FK mestere, játékos-edzője. – Jó csapatnak tartom a Helvéciát, de mi ennek ellenére győzelmi reményekkel megyünk oda. Mindent el fogunk követni a három pont megszerzése érdekében, még úgy is, hogy sajnos nem teljes a keret, mert van több sérültünk. A bajnokságban hátralévő utolsó három fordulóban ugyanis szeretnénk minél több pontot gyűjteni annak érdekében, hogy az év végére elérhessük a kitűzött célunkat, és ehhez fontos lenne, hogy az őszi idény zárásakor az első hatban várhassuk a tavaszt.

A mérkőzés vasárnap délután, 13 óra 30 perckor kezdődik.

Akárcsak az a mérkőzés, amely tulajdonképpen klasszikus derbi, hiszen az SC Hírös-Ép II. a Katonatelepet fogadja, márpedig Katonatelep közigazgatásilag Kecskemét része, ez a mérkőzés tehát elméletben és gyakorlatban is derbi. Az SC Hírös-Ép 14 megszerzett ponttal a 9. helyen áll, a Katonatelep pedig mindössze eggyel kevesebbet, 13 pontot gyűjtve a tizedik. Rangadó tehát ez a mérkőzés a tabellán elfoglalt helyezéseket tekintve is. Mindkét csapat okozott már a szurkolóinak kellemetlen de kellemes meglepetést is, szórakoztató, jó mérkőzés várható tehát.

Vasárnap még egy mérkőzést rendeznek a megye három Északi csoportjában, a sereghajtó Jakabszállás az éllovas Ladánybenét fogadja. A mérkőzésnek a vendégek az abszolút favoritjai, egy biztos a mérkőzés előtt, hogy bárhogy alakuljon is az eredmény, a hazaiak akarásával nem lesz probléma.

Szombaton öt mérkőzést már lejátszottak az Északi csoportban. Bombameglepetés született Kunszentmiklóson, a Kerekegyháza második csapata ugyanis elvitte a pontokat. Nem kegyelmezett a Fülöpkének a Bugac, a Tisza-parti derbi döntetlen lett. Elvett egy pontot hazai pályán az Ágasegyházától a félegyházi Vasutas SK, és magabiztosan nyerte idegenben is a Szabadszállás elleni szomszédvári derbijét a Fülöpszállás Csordás Zoltán három, Nagy Adrián és Kovács Bence egy-egy góljával.

A szombati találkozók eredményei: Miklósi GYFE–Kerekegyházi SE II. 0–2, Bugac–Fülöpjakab 6–0, Tiszaalpár–Tiszaug 1–1, Vasutas SK–Ágasegyháza 1–1, Szabadszállás–Fülöpszállás 1–5.