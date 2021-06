Két bronzot hoztak el Egerből a helvéciai bunyósok

Rangos ifjúsági versenyen szerepeltek jól a helvéciai Varjú Box SE versenyzői. Rácz Kevin és Kállai Zoltán egyaránt felállhatott a dobogóra az Egerben megrendezett versenyen.

Az elmúlt hétvégén rendezték meg a junior és serdülő korosztályú ökölvívók számára Egerben az Utánpótlás Magyar Kupát, a négy napos rendezvényen hatvanöt egyesület kétszáztizenhét ökölvívója lépett szorítóba. A Magyar Ökölvívó Szakszövetség és az Egri Városi Sportiskola közös rendezésű viadalán a helvéciai Varjú Box SE is képviseltette magát. Nem is csak képviseltette, hanem érmeket is szereztek a sportolóik. A serdülő Rácz Kevin az 56 kilogrammban, a mindössze kilenc hónapja bokszoló Kállai Zoltán pedig 75 kilogrammos súlycsoportban állhatott föl a dobogó harmadik fokára.

– Már azzal is nagyon elégedett vagyok, hogy újabb rangos és igazi tétre menő tornán újabb tapasztalatokat szerezhettek az ifjú bokszolóim, ráadásul úgy, hogy becsülettel helytálltak, ami azt mutatja, hogy a fejlődésük továbbra is töretlen

– értékelt Varjú György, a Varjú Box SE vezetőedzője, – az pedig külön öröm a számomra, hogy ráadásul még az éremgyűjteményüket is gyarapították. Nagy erőt és motivációt ad ez számukra is, de a klubtársaik számára is a folytatáshoz.