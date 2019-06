Kéri Tamás és Grünvald Attila érkezik a KTE-hez

Kéri Tamást és Grünvald Attilát leigazolta az NB III-ban szereplő Kecskeméti TE – adta hírül kedden a kecskemetite.hu portál. Mindkét játékos az NB III-as bajnokság Közép csoportjának (ott ahol a KTE is szerepelt) legutóbbi szezonjában harmadik helyen végzett SZEOL együtteséből érkezik a hírös városi együtteshez.

A 28 éves rutinos középpályás, Kéri Tamás Szegeden kezdett el futballozni, egy rövid sándorfalvi kitérő mellett a Tisza Volán, a Szeged 2011 és a SZEOL csapataiban is szerepelt. Utóbbi gárda színeiben 2015-ben mutatkozott be, az együttessel NB II-es feljutást ünnepelhetett, majd a majd a másodosztályban harmincöt meccsen (huszonkilencszer kezdőként) kapott bizalmat. A szegedi csapat végül visszaesett a harmadosztályba, ahol előbb ötödik helyen zárt, majd idén sokáig a bajnoki címért is versenyben voltak, végül bronzérmesek lettek.

„Nekünk a legutóbbi szezon olyan volt a SZEOL-nál, hogy mindent egy lapra feltéve szerettünk volna bajnokságot nyerni. Ez nem sikerült, így most jött el annak az ideje, hogy új impulzusokat megtapasztalva, új lehetőségekbe belekóstolva próbáljam ki magam máshol, ott, ahol komoly terveket fogalmaztak meg a jövőt illetően. Sokat számított a váltás során az edző, Zoran Kuntics személye, akivel az NB II-es tavasz során dolgoztam már együtt a SZEOL-nál. Külön is megkeresett engem, hogy szeretne a csapatban tudni, így természetesen örömmel igazoltam a KTE-hez.” – mondta Kéri Tamás.

Grünvald Attila a védelem bal oldalán lehet segítségére a KTE-nek. Kérihez hasonlóan ő is tősgyökeres szegedi, hiszen teljes karrierjét a városban töltötte eddig. A 27 éves balhátvéd a Tisza Volánban járta végig az utánpótlást, majd itt mutatkozott be felnőttek között. A SZEOL-hoz 2014-ben igazolt, azóta alig hagyott ki meccset, az NB II-ben például huszonhat mérkőzésen kezdőként számoltak vele a Csongrád megyei alakulatnál.

„Kíváncsian várom ezt a kecskeméti időszakot, hiszen tulajdonképp a SZEOL volt az első felnőtt csapatom eddig. Szerettem volna megméretni magam egy új helyen, így izgatottan várom, hogy egy más környezetben mire lehetek képes. Azért esett a választásom a KTE-re, mert látom a törekvést a klubnál arra, hogy idővel magasabb osztályba jusson a csapat, ez mindenképpen szimpatikus számomra. Zoran Kuntics volt edzőm a SZEOL-nál, így fontos volt számomra az is, hogy velem szeretett volna dolgozni. Ez különösen motiváló számomra!” – vélekedett Grünvald Attila.