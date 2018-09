Kemény erőpróba előtt áll a KTE

Az NB III. Közép csoportjában az újoncként a jelenleg a hatodik helyen tanyázó Kecskeméti TE vasárnap délután 16 órakor a táblázaton a harmadik helyet elfoglaló Kozármislenyt fogadja. Szabó Tiborral, a lila-fehérek vezetőedzőjével beszélgettünk.

A bajnokság egyhatoda lement, Szabó Tibor a csapat teljesítményével elégedett is, meg nem is.

– Ami az első öt fordulóban nyújtott teljesítményünket, a szerzett pontjainkat, a tabellán elfoglalt helyezésünket illeti, vegyes érzelmek kavarognak bennem – értékelte a csapat helyzetét a tréner. – Újoncként, feljutóként öt mérkőzés alatt nyolc pontot elérni egyáltalán nem rossz eredmény, ugyanakkor van némi hiányérzetünk is, hiszen voltak olyan mérkőzések, amelyekből egy kicsivel nagyobb koncentrációval talán többet is ki tudtunk volna hozni. Ami a céljainkat illeti, abban a tekintetben a csapat jelenlegi helyzete nem jelent csalódást – reagált arra a felvetésre, hogy sokan minden KTE-pontvesztésre csak legyintenek, mondván: „ebből sem lesz feljutás”. – Ahogy a bajnokság előtt is elmondtam, ebben a mezőnyben van hat kiemelkedő csapat, és a mi célunk az, hogy ennek a hatosfogatnak az egyenrangú tagjai legyünk. Rendkívül kiegyensúlyozott ez a bajnokság, sok benne az erős, jó csapat, alighanem ez a csoport a legerősebb a három NB III.-as közül, és nem a kishitűség, hanem a realitásérzet mondatja velem, hogy a miénk nem bajnokesélyes együttes, ezért is fogalmaztuk meg azt célként a bajnokság előtt, hogy legyünk benne az első hatban.

A keretbe nyáron beépített játékosok hozzáállásával az edző maximálisan elégedett, mivel mindent elkövetnek azért, hogy a csapat hasznos tagjaivá váljanak. – Bagó Patrik jó teljesítményt nyújt, terhelhető játékos. Markó Ádám már rutinos labdarúgó, ennek megfelelően képes kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani. Zámbori is, de tőle még az eddigieknél is többet várunk, Takács Krisztofer játékában pedig van némi hektikusság. Az egyik kilencven percben nagyszerű dolgokat produkál, a következő mérkőzésen viszont kevésbé, neki kiegyensúlyozottabb teljesítményt kell nyújtania. Jó példa erre, hogy a Dabas meccset eldöntötte, a következő találkozón viszont nem tudott sokat hozzátenni a csapat játékához. Zámbó nagy munkabírású játékos, az ő hozzáállásával, mentalitásával is elégedettek vagyunk, fontos, hogy letisztuljon a játéka, hogy egy kicsivel pontosabban játsszon. Ami a keretet illeti, szerencsére, Kitl Zolit leszámítva – aki már edzésbe állt a sérülése után, de mérkőzésen még nem számíthatok rá –, teljes a keret.

A vasárnapi ellenféllel, a Kozármislennyel kapcsolatban elmondta a mester, hogy annyit már a tabella is első ránézésre elárul, hogy még veretlenek, illetve öt mérkőzésen mindössze csak egy gólt kaptak. – Ez azért meglehetősen jól mutatja egy csapat erejét, vagyis erős együttessel találkozunk vasárnap. Vannak nagyszerűen képzett, gyors játékosaik, erre mindenképpen oda kell figyelnünk. Igazi erőfelmérő lesz ez a mérkőzés, meg fogja mutatni, hogy hol tartunk, és a mi szempontunkból mindenképpen rangadó, a szó valódi értelében, azaz – siker esetén – rangot adhat. Itthon természetesen győzni szeretnénk, de – ahogy mindig – ez ezúttal sem lesz könnyű. Mi a legjobb tudásunk szerint felkészülünk a Kozármislenyből, hogy aztán ez mire lesz elég, az a pályán fog kiderülni.

Hét közben megtörtént a Magyar Kupa sorsolása. Szabó Tibor első kézből szerzett tapasztalatból tudja, hogy a KTE nehéz ellenfelet kapott a Lipót személyében. – Tavasszal, amikor az osztályozónkra készülve sorra megtekintettem a megyei bajnokokat, bajnokesélyeseket, őket is láttam játszani. Egy erős, kreatív csapatjátékot játszó csapatról van szó, amely támadó szellemben játszik, tehát nem tagadom, hogy nehéz dolgunk lesz ellenük idegenben.

A hazai szurkolótáborral kapcsolatban Szabó Tibor elmondta, hogy azt persze tudja, hogy messze vagyunk még az NB I.-es mérkőzések látogatottságától, de a megye egyes, kecskeméti szurkolói szempontból tetszhalottnak számító évek után örülnek, hogy elkezdett gyarapodni a drukkerek létszáma. – Rengeteget segít a csapatnak, ha érzi, hogy mögötte állnak. Én azt remélem, hogy az első fél év alatt jó összkép fog kialakulni rólunk. Egy biztos, a munkát, ami a jó teljesítményhez szükséges, azt mi elvégezzük. A pályán persze nem mindig tudunk jó teljesítményt nyújtani, de ezt soha nem a munka hiánya okozza. A minőséget nem mindig sikerül beletenni a játékba, de ilyen a futball. Azt azonban a hétvégi mérkőzés előtt is garantálhatom a remélhetőleg minél nagyobb számban kilátogató szurkolóinknak, hogy a hozzáállásunkra nem lesz panasz.