Kecskeméti is esett az I. Gella Kupán

Sáfár Tamás és Szilasi László rutinos versenyzőnek számít, de olyan bukást még egyikük sem látott Magyarországon, mint amilyen az I. Gella Kupán történt.

Tömeges bukás történt vasárnap az 1. Gella Kupa amatőr országúti kerékpárversenyen, melyen mintegy 50 résztvevő esett el. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a balesetben 19-en sérültek meg.

A velo.hu portál közösségi oldalán az alapító Szilasi László, aki maga is részt vett a viadalon és belekeveredett a bukásba, arról tudósított, hogy a nagyjából 200 fős mezőnyben következett be a baleset, az első körben, három kilométerrel a rajt után a Tótvázsony és Balatonszőlős közti lejtmenetben, közel 70 kilométer/órás sebességnél.

„Sok versenyen láttam bukást, de itthon hasonlót se” – írta Szilasi, aki szerint nagyjából ötvenen estek el a jó minőségű úton, ő maga is a patakmederbe zuhant, ám zúzódásokkal és „ripityára tört sisakkal” megúszta. Az MTI érdeklődésére Szilasi – aki a Tour de Hongrie versenyigazgatója és a Giro d’Italia magyarországi nagy rajtjának sportszakmai vezetője – azt mondta: szerinte ez az utóbbi húsz év legnagyobb magyarországi kerékpáros versenybalesete.

Osztja Szilasi László véleményét Sáfár Tamás, a Kecskeméti Első Sor (KES) edzője, aki a klub versenyzőivel maga is indult a viadalon. – Ilyet még soha életemben nem láttam, és remélem, hogy nem is fogok. Azt gondolná az ember, hogy ilyen nem történhet, aztán most mégis megtörtént – mondta Sáfár Tamás, aki arról is beszámolt, hogy a KES bringásai közül a masters kategóriában induló Majzik Achilles keveredett bele a bukásba. Néhány bordája és a lapockája eltört, de műteni nem kellett. Ha minden jól alakul, akkor kedden hazahozzák a veszprémi kórházból a kecskemétibe.

