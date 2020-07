Kaszap Tamás visszatért a KRC-be  

Kaszap Tamás a ­Kecskeméti RC-ben lett felnőtt játékos, most pedig visszatért nevelőegyesületéhez. Úgy látja, hogy most olyan gárda formálódik a hírös városban, amelyik képes lehet a bajnoki aranyérem megszerzésére.

Dávid Zoltán, a férfi Extraligában szereplő Kecskeméti RC vezetőedzője meghatározó szerepet szán az utóbbi években külföldön, legutóbb az egyiptomi élvonalban szereplő feladónak, Kaszap Tamásnak is. A szakember már korábban is kereste a tapasztalt játékost, aki reményei szerint összefogja majd a csapatot.

A többszörös válogatott röplabdázó Kecskeméten ismerkedett meg a sportággal, a KRC-ben mutatkozott be a felnőttmezőnyben, majd tizenhat évesen Kaposvárra szerződött. Onnan igazolt külföldre, megfordult többek között az olasz (három idényben is), az osztrák és a román első osztályban. – Olaszországban éreztem a legjobban magam. Amikor másodszor mentem, akkor már a nyelvet is tudtam, ráadásul sikerült elérnem, hogy a kezdő csapatban számítsanak rám – mondta Kaszap Tamás, aki a legutóbbi állomáshelyére is büszkén tekinthet vissza: – Az egyiptomi bajnokságban csak egy külföldi játékos szerepelhet egy csapatban, ezért nagyon jólesett, amikor az ország három gárdájának egyike, a katonaság együttese rám gondolt a feladó poszton. Az egyiptomi röplabda egyébként nagyon jó, nem véletlenül szerepelnek a Világligában.

A 29 éves Kaszap Tamás a vajdasági Zentán született, kétéves volt, amikor Kecskemétre költöztek. A város remek, röplabdát oktató testnevelőitől tanulta a sportág csínját-bínját, most pedig úgy döntött, hogy visszatér. – Már rég szerettem volna egyszer itthon magyar bajnokságot nyerni. A Kaposvárral szereztem ugyan aranyérmet, de a Kecskeméttel egész más lenne. Úgy látom, hogy most egy olyan gárda alakul a KRC-nél, amelyik esélyes lehet az aranyérem megszerzésére – tette hozzá Kaszap Tamás, aki a felkészülés kezdetéig (augusztus 3.) sem tétlenkedik, gyerekeknek tart röplabdás tábort.

A KRC menetrendje az alapszakaszban

Szeptember 18., péntek, 18 óra: Kecskeméti RC–Pénzügyőr SE.

Szeptember 27., vasárnap, 17 óra: Debreceni EAC–Kecskeméti RC.

Október 2., péntek, 18 óra: Kecskeméti RC–Vegyész RC Kazincbarcika.

Október 9., péntek, 18 óra: FINO Kaposvár–Kecskeméti RC.

Október 22., csütörtök, 18 óra: Kecskeméti RC–MAFC-BME.

Október 31., szombat, 17 óra: Dunaferr SE–Kecskeméti RC.

November 6., péntek, 20 óra: Pénzügyőr SE–­Kecskeméti RC.

November 13., péntek, 19 óra. Kecskeméti RC–Debreceni EAC.

November 22., vasárnap, 17.30 óra: Vegyész RC Kazincbarcika–Kecskeméti RC.

November 29., vasárnap, 17 óra: ­Kecskeméti RC–FINO Kaposvár.

Decem­ber 11., péntek, 20 óra: MAFC-BME–Kecskeméti RC.

December 13., vasárnap, 17 óra: Kecskeméti RC–Dunaferr SE.

Január 22., péntek, 18 óra: Kecskeméti RC–Pénzügyőr SE.

Január 31., vasárnap, 17 óra: Debreceni EAC–Kecskeméti RC.

Február 5., péntek, 18 óra: Kecskeméti RC–Vegyész RC Kazincbarcika.

Február 12., péntek, 18 óra: FINO Kaposvár–Kecskeméti RC.

Február 27., szombat, 17 óra: Kecskeméti RC–MAFC-BME.

Március 6., szombat, 17 óra: Dunaferr SE–Kecskeméti RC.