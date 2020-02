Károly Bálint a KTE-ben folytatja

Az NB III. Közép csoportjában szereplő KTE-Hufbau leigazolta Károly Bálintot – adta hírül a klub hivatalos honlapja, a kecskemetite.hu.

A 27 esztendős, szélsőként és támadó középpályásként is bevethető játékos Keszthelyről indulva a ZTE és a Puskás Akadémia utánpótlásában pallérozódott, a felnőttek közt a 2012/2013-as szezonban mutatkozott be a Videoton NB III.-as csapatában, majd Felcsútra visszatérve három alkalommal az NB I.-ben is pályára lépett. A korábban Tiszakécskén is játszó labdarúgó legutóbb a Békéscsaba színeiben futballozott.

– Szeretném beverekedni magam a kezdőbe és gólokkal, gólpasszokkal segíteni a csapatot. Sajnos Békéscsabán volt egy kulcscsonttörésem, emiatt nem jutottam annyi játéklehetőséghez, amennyihez szerettem volna, éppen ezért is éreztem jó döntésnek, hogy váltsak. Több poszton is bevethető vagyok, tudok játszani a széleken, de támadó középpályásként, irányítóként is otthonosan mozgok„ – mondta a szerződés aláírást követően Károly Bálint.